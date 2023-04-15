正論：編外位濫開不止　職能疊廢時失事

城市發展需要完善的規劃，欠缺周詳考慮下貿然動工，只會製造更多問題；尤其現時本港財赤嚴重，為免「一子錯，滿盤皆落索」，官員「落子」應審慎。奈何港府貫徹「大花筒」本色，近日接二連三要求增設編外職位，甚至在北部都會區發展計劃「十畫未有一撇」的狀況下，當局也要求增設合共23個編外職位，以設立「北部都會區鐵路辦事處」，所涉公帑每年高達4,038萬元；花錢如流水，實讓人無言以對。

北部都會區構思雖好，進展卻異常緩慢，至今尚未見時間表，甚至連最重要的收地工作，也遭遇諸多困難，幾乎停滯不前。自公布北都區發展計劃以來，當局只能收回及清理約30公頃棕地，佔整個發展區僅3%面積，且預料要多花最少4年時間，才有望收回約200公頃棕地，但也僅佔整個發展區約24%。須知道，收地最多只算是整個計劃的首階段工作；土地尚未收回，後續規劃及發展根本無從談起；即使採用「邊收地、邊發展」的模式，收地進度過於緩慢，始終會影響全局！

令人詫異的是，相比起回收土地的龜速，港府在開設相關編外職位方面，堪稱「神速」，造成「糧草未至，三軍先行」的奇景。其中，運輸及物流局在向立法會提交的文件上建議，在路政署下設立專責的北部都會區鐵路辦事處，開設3個首長級編外職位及20個有時限非首長級職位，以統籌及推展各項與北部都會區相關的鐵路項目。

雖然局方解釋，隨着港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環綫支線進入關鍵規劃及設計階段，古洞站、洪水橋站和北環綫主線陸續展開建造工程，所帶來龐大的額外工作量，已超出現有人手可應付的範圍，因此有迫切需要成立北都鐵路辦並相應增加人手。局方的建議仍受到立法會議員質疑，其中有議員關注，成立北都鐵路辦後，原本已計劃設立的鐵路署會否繼續推展；局長則指，當局未有放棄設立鐵路署，只因北都區發展較迫切，才建議先成立北都鐵路辦。

常言道：「欲速則不達。」縱然有迫切需要，港府也應從大局考慮，而非草草成立北都鐵路辦「頂住先」。畢竟鐵路署一旦成立，職能很可能與北都鐵路辦重疊，尤其是北都鐵路辦的編外職位時效長達7年，屆時如何分工將是難題；權責不清則容易造成政出多門、權力分散的困局，反而會拖累北都區發展步伐。若然為了避免職能重疊，延遲設立鐵路署，亦可能顧此失彼，不利於本港鐵路發展。

在理想情況下，港府應是盡快設立鐵路署，並由該署統籌北都區相關的鐵路項目；奈何港府太多構思，卻太少幹實事，以致錯失最佳時機，如今追悔莫及。事實上，港府各部門職能分散、架構重疊、權責不清，一直為人所詬病；若然當局能仔細審視，精簡架構，定能抽調人手，應付額外的工作量。編外職位本應作為應急用途，非萬不得已也不開設，現時卻被當局濫用，即使能營造出公務員零增長的假象，也改變不了由市民「埋單」的現實。