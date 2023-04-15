伊朗與沙特阿拉伯的和解，始自兩國在2021年的秘密談判，期間灣區國家（卡塔爾為首）、伊拉克與阿曼都出了大力促成。中國是在2020年提出有關灣區安全與穩定的建議，經多方努力，才在2023年水到渠成。更且在法國總統馬克龍訪華期間，沙特與伊朗進一步深化談判，法國外長與伊朗外長會面，中國的大國影響力披露無遺。

成功的斡旋顯示出中國與談判過程裏眾多國家的緊密合作與協調，拉攏法國外長與伊朗外長會面，更大有促成伊朗核議談判重新啟動的作用，中國的目的與外交努力便不僅只解決沙特與伊朗、遜尼與什葉教派的矛盾，更且要消除西方從1979年宗教革命以來對伊朗的排斥與制裁，這跟中國簽訂與伊朗25年長期合作協議相互配合，給後者掃清障礙，更有助整個中東地區的和平發展。

中國對伊朗的投入，會與沙特和灣區國家資助伊朗工業化互相補足，就如中國2020年10月在聯合國安理會建議所稱，通過多邊努力，讓灣區變成「安全的綠洲」，安全可轉化為區域發展的推動力。中國與阿拉伯國家協議建設命運共同體，便是着眼於灣區、中東以至北非的安全與發展，至少埃及加入對伊朗的安全與發展會更有保證。

沙特、伊朗與中國的關係遠勝它們與西方的關係，西方對它們而言是背信棄義，背負着殖民主義的惡劣紀錄，因而它們與西方的任何協議都不可靠，伊朗的核協議、沙特與美國的關係便是證據。相反，中國是從來信守諾言，沒有殖民主義的包袱，也是殖民主義的受害者，與中東各國命運相同。更重要的是，中國是經濟大國，產業結構與中東的能源為主結構有巨大的互補性，中國的工業也可協助中東國家的工業化、經濟多元化，與已經去工業化和金融化的美國、歐盟大不相同，也不會如中東國家與歐美的政治、經濟、金融乃至文化對立。

中國提出全球安全倡議，斡旋中東的和平，是身體力行，也驗證中國言行的信用與執行能力。不過，沙特與伊朗的和解首先是兩國主動，鄰國相助，中國加入才使之水到渠成。其他國際例子，尤其是烏克蘭戰爭，中國有意斡旋，但烏克蘭與美國一方，與俄羅斯一方還未有妥協和解的傾向。或許有待戰場變化，也可能需一、兩年時間，中國斡旋才有效果。