美國舉債愈來愈無節制，目前債務已達到31萬億美元，華府還有意將上限提高至51萬億美元。奧巴馬2009年就任總統時，美國國債不過10萬億美元，到他卸任已達到19萬億美元，現在又創新高，加上銀行不斷爆雷，美國經濟前景不容樂觀，寫在牆上。

儘管拜登自信揚言美國不會陷入經濟衰退，但隨着美債價跌，金融體系不穩定，裁員潮湧現，就連高盛都將未來12個月內美國經濟衰退的概率提高到35%。事實上，美國裁員潮最先出現在科技企業，微軟、谷歌、臉書母公司Meta，今年相繼宣布裁員一萬多人；亞馬遜今年已是第二度裁員，總數達二萬人。裁員潮還蔓延到其他行業，美國麥當勞、迪士尼一樣頂唔順。

裁員潮此起彼落，意味申領失業救濟金的人數必然有增無減，美國政府財政負擔愈來愈大。當地一項民調顯示，75%受訪者認為美國經濟正走向衰退，69%人認為美國已處於衰退中，逾半人認為他們會在經濟衰退中失去一切，悲觀情緒不斷上升。饒是如此，拜登不是着手解決經濟民生問題，反而卯足全力遏制中國，貿易戰徒勞無功後又打起科技戰、晶片戰。

但還是那句老話：中國市場全球最大，禁止高端科技向中國出口，中國即使會遇到一時的困境，長遠來說，誰的損失更大？美國應用材料公司去年第4季報告指出，中國一直是該公司最大的市場，但受晶片禁令限制影響，第4季中國市場銷售額按年劇減35%至13億美元，預計2023財年的收入將產生高達25億美元的損失。一家公司尚且如此，整個業界損失慘重自不待言。拜登政府猶如盲頭烏蠅亂舞，當美國人都失去美國夢，反華不啻加速自身經濟陷落罷了。