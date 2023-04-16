功夫茶：充電位分布失衡　電動車恐難普及

面對氣候危機，全球各地均以發展新能源車輛為其中一項應對措施。理論上，電動車普及有助改善路面空氣質素，減少溫室氣體排放。港府為推廣電動車，近年亦推出唔同措施，包括寬免電動車首次登記稅、設立「綠色運輸試驗基金」以資助公共運輸業界試用電動車等，之不過措施成效欠顯著，電動車至今未見普及，其中一個主因就係充電配套不足及充電位分布嚴重失衡。

各位，電動車話就話未算普及，之但係截至今年2月底，本港整體電動車數目為51,649輛，相比去年底47,468輛，兩個月內數量急增4,181輛，按上述推算，今年底電動車總數或會超過6萬輛。呢，隨着電動車「一換一」計劃明年3月底屆滿，可以預期仍有大批車主或會趕喺限期前換車。呢嗱！問題來了！電動車「忽然」急速增長，原本需求殷切嘅公共充電設施已經長期爭崩頭，依家豈非更大鑊？

其實，政府喺推行政策時，往往予人急就章欠缺周密思慮嘅感覺，推電動車又係流於粗疏。呢，上屆政府發表嘅《電動車普及化路線圖》曾訂立目標，2025年有不少於5,000個公共充電器。截至去年底，全港有5,434個公共充電器，按年增738個。數量儘管提早達標，惟當中僅998個係「快叉」，佔整體約18.4%；「中叉」2,983個，佔54.9%；餘下26.7%，即1,453個係「慢叉」標準充電器，常被車主嫌充電慢而唔用。阿哥，時間就係金錢，效率就係生命，近千五個「慢叉」車主棄如敝屣，即係有叉都冇叉用，用大半日等佢叉電，生命有限青春易逝，邊個車主會咁有耐性？搵食車更冇可能啦！

仲有吖！按18區整體數量排列，大埔以67個排包尾，其次係屯門96個，黃大仙107個。數量最多嘅係觀塘區，共991個；而沙田有526個，多區數量超過300個，包括中西區、東區、灣仔、深水埗、油尖旺，以及北區。有議員形容大埔區充電位「少得可憐」！香港汽車會會長表示，各區充電位數量不平衡，主要係政府冇主動進行分布，對車主而言固然極不方便，個別地區則供大於求，反而無人使用，呢個反映政府冇細心規劃，講到尾又係官僚求求其其、得過且過遺下嘅缺失！

推行電動車普及化，政府要喺配套尤其充電設施上做得妥當，否則不為功！政府又推行私人住宅停車場安裝充電設施，惟計劃推出兩年半，僅11個屋苑停車場展開或完成工程，涉約1,400個車位，呢個速度亦龜爬蝸行，實在有必要加把勁！否則未能方便車主，加上電動車車價較傳統汽油車貴，若政府又一刀切取消「一換一」計劃或削減免稅額，喺缺少經濟誘因下，市場或出現倒退，咁就應咗陸雲廷睇相，唔衰攞嚟衰咯！