娛圈單打：別人追逐演藝夢　學業為重姚焯菲

現年16歲的「聲夢小花」姚焯菲年初到新西蘭留學，近日趁學校假期回港出席新歌發布會，與粉絲見面，分享留學所見所聞。若論歌藝、外貌等，不同的粉絲或各有各擁護自己的偶像，但說到生涯規劃，姚焯菲絕對是值得學習的榜樣。

讀萬卷書不如行萬里路，姚焯菲是why not both，不但選擇到外國讀書，更加利用課餘時間發展演藝事業。這個決定並不容易，尤其是一曲《戀愛預告》讓她爆紅成為「國民初戀」，一下子要到外國留學去，那是考驗粉絲們對這份愛有多堅定，試試Long D是否注定分手？異地戀是否必難維繫？有網民甚至打趣問：她與另外3位聲夢小花合組的女子組合After Class，是否該改名「Goodbye Class」了？畢竟香港娛樂圈極度跟紅頂白，人在人情在，人走茶就涼。

之不過，就算姚焯菲留學後聲勢真的打了折扣，也是正確選擇。先不說學習能力會隨年齡減弱，珍惜韶華總勝過臨老學吹打，何況陳慧嫻也說過留學豐富了人生。再說，不少香港歌手也慨嘆家陣惡搵食，姚焯菲是否更應學生哥好溫功課呢？之前有本地年輕醫生參加電視台選秀節目追逐演藝夢，最終落敗，她還可以走回頭路，公立醫院醫生年薪不少於89萬元，在有歌手要送外賣幫補生計的香港，應該怎麼選擇前途呢？

姚焯菲留學決定背後，牽涉不菲的留學費用，當然很大程度上是父母的主意。然而，也得要當事人識諗，即使嘗過被粉絲吹捧的飄飄然後仍能保持清醒，這就是為甚麼說姚焯菲是值得學習的榜樣。