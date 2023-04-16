世界視線：情報界爆洩密門　美政府顏面掃地

美國高度機密的軍事情報文件，竟然由視像遊戲通訊平台Discord漸漸流出被公眾分享，五角大樓「洩密門」事件令美國政府陷入外交上非常丟臉的境地，國家安全委員會發言人柯比日前公開承認政府「非常非常嚴重地看待事件」。總統拜登訪問北愛爾蘭期間面對記者提問，也表示事件嚴重，但沒有即時危險。

這是自「維基揭秘」事件以來，美國政府出現的最嚴重國家安全漏洞事件。聯邦調查局（FBI）日前搜查位於麻省北戴頓一家寓所後，將涉嫌洩密的空中國民警衞軍情報部門21歲成員特謝拉（Jack Teixeira）拘捕。

據分析，那些以攝影機圖像形式被公開的主要是紙本資料，最重要的是有關俄烏戰爭的文件，主要註明日期是今年二、三月，除了不少是被絕密及機密分類，有一些還註明不能向美國以外國家披露。

政治及軍事專家估計，很大可能這些是情報及軍方為準備會議給美國官方高層分發的資料，被有機會接觸到的人拍攝下來披露的。由於資料中涉及大量有關俄烏戰爭的戰場情況及機密訊息，不是一個簡單會議可以消化，故此這方面可能就是一個一至兩天的北約高層軍事「工作坊」的參考討論資料。

對於披露的動機有各種猜測，平台的友人認為是涉嫌人藉此炫耀自己。不過，有德國傳媒人及軍政專家就指出，由於涉嫌人有右翼種族及反猶太政治傾向，可能藉此表達對民主黨拜登政府，特別在支持俄烏戰爭事件上對公眾隱瞞不少事實的不滿。由於洩露國家機密是重大罪行，已披露的300多份文件中，每份文件一經定罪，都可判最高10年監禁。

至於這些資料的真實性，就更是一個詭異的問題。無疑美國官方證實大量資料涉及有關美國在俄烏戰爭及全球的情報，是真確的，但是一些文件在平台被下載後，經改變後又重新上載，結果出現不同版本，例如文件提到直至今年二月底烏克蘭及俄羅斯軍隊的死傷數字，就有不同版本，這方面更引發猜測及各方互相指摘，甚至是烏克蘭、美國或俄羅斯政府及網民都在大動手腳以混淆視聽，製造煙幕以減低傷害。不過，無論美國政府如何努力止損及勸喻媒體不要炒作，事件對美國的國際聲望打擊極大，惡果更會陸續浮現。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻