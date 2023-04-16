正論：社會必有新發展　教育焉能不改變

少年強則國強，少年智則國智，國家領導人特別關注香港青年發展，昨日是國家安全教育日，教育是國家安全必然的元素，香港近年的動盪，青少年成為牛鬼蛇神的棋子，政府官員才如夢初醒，猛地在校園教育着手，能否扭轉走偏了的思想，還是後話，教育制度千瘡百孔，未能應付社會環境急劇轉變，改革是刻不容緩。

出生率下降，移民潮夾擊，不少學校出現收生困難，當局未有妥善應對，幫助校方度過困境，反而是提起屠刀，以「縮班殺校」傷害性手段加諸教育界，做法短視，亦浪費學校多年來心血。有教育界出身的議員，提出檢討現時的校網分布，批評36個小學及18個中學校網的設計細碎，本港交通方便，學生易湧到多名校的地區，為名校特意搬屋或借別人地址是廣泛現象，當局應考慮拆網重設，讓學生數量更有效分配，「縮班殺校」免得就免。

正如不少教育界人士指出，適齡學童減少，並非一定要縮班殺校，應該是一個大好機會，大規模實施小班教學，甚至全面推行小班教學，調低學校的每班派位標準班額，以解決人口下降所引致的縮班問題。教局高官卻曾公開推卻，稱預計在未來數年尚有學校網因沒有足夠空置課室加開所需的額外班級，而未能符合條件推行小班教學，以此理由阻礙小班教學推展，並指小班教學不應與減少每班人數掛鈎，又或者視小班教學為處理學童人口下降的一項對策，口口聲聲說這是違反原意、有違初衷，並非專業考量。

高官以校網為擋箭牌，卻正正是教育界提出的改革要點，現時校網分布，應該檢討，以適應學生人數結構性改變，因時制宜。小班教學除了避免縮班殺校，亦是提高教育質素，及改善教學環境的有效措施，對挽留優秀師資有一定作用。香港人才流失，教育界是重災區，2021/22年全港中小學有4,050名教師離職，有指是因為政治原因，其實教育生態日漸惡劣才是主因，網絡渲染，校園欺凌，怪獸家長，教師除了教學，還要負責學生紀律及身心安全，而課外活動要求與日俱增，再加上課程久不久又轉變，教育工作者分身乏術，壓力沉重，與其顧此失彼，背負誤人子弟的指控，不少教師選擇棄權。

小班教學，讓老師可以減少面對的學生數量，減省課外活動及行政時間，接觸學生時間可以增加，當然更有利於教育，亦可以更加了解學生思維，百利而無一害，相信亦是教師樂見的轉變。持相反論調的教育官員，僵化頭腦，難怪教育改革推行多年，改來改去，效果始終未如人意，官員把黑暴成因卸給通識科，好像忘記多年來都是有所謂監察課程內容及推展，何解沒有教育官員為此負責？高官理應化危為機，特區庸官卻往往是製造危機，一味縮班殺校，是否找錯了企業醫生來醫這個病了的教育環境？