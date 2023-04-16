台灣的蔡英文過美境與美國官方人士來往，觸犯了「一個中國」政策，大陸反應強烈，先是艦機過台海中線，繞至台灣東岸，成圍島之勢；然後是在台灣北面以航天因素設「禁飛區」，原定4月16日至18日，其後改為16日上午僅27分鐘。對台灣的航空識別區首設禁飛區域與時間，開了先例，大可逐步擴大，頻密化打擊台灣的國際航空，使台灣民眾以至國際社會聯想至美國慣常攻擊他國採取禁飛區。大陸若武統，也必然實行禁飛區，封鎖台灣的對外航空連接，禁止外國支援。

同時，習近平考察南部戰區，很清楚地針對美國在菲律賓設立多個軍事基地和舉行大規模的軍事演習，威脅中國南海。大陸的舉措都是收緊對台灣的政治與軍事壓迫，一是對抗美國與民進黨政權的挑釁，不讓其得寸進尺，以緊張之勢警告周邊國家不要追隨美國踐踏北京的紅線。二是向台灣社會表達清楚政治訊息，大陸對台灣與外國勾結、走台獨之路必然痛擊。

大陸已無顧忌，一切以國家主權為上，且在台灣問題上堅持不讓步，實質也是對美國發起新冷戰圍堵中國作出堅決的反擊。北京的政策已定，再無妥協餘地，美國等也不應有所幻想。

備戰以至強硬對挑釁反擊，都是為了避免戰爭，北京不容國內外誤解在台灣主權問題上有妥協餘地，北京定下的紅線不會一退再退。嚇退外敵，打退外敵，為的是台灣的安定繁華、和平發展。

中國在台海抗敵，有更深一層意義。美國若圖扶植日本重建軍力，現還是初始階段。中國強硬，打消美國在台灣問題上的干擾，也便可阻止美國引日本介入台灣。沒有台灣藉口，單以北韓因素，日本重建軍力在國內外未必容易得到支持。即使美國與自民黨強推，日本反戰的勢力根深柢固，日本企業亦不可倚仗日本建軍而發展。在現時中國與南韓強力競爭底下，日本企業面臨衰落，會更注重中國市場。中國在台灣問題上挫敗美國與自民黨的企圖，再與北韓保持一定的友好關係，日本也不能不畏忌北韓不惜同歸於盡的強勢和愈來愈成熟的核阻嚇力量，反而日本不敢明目張膽地建軍，南韓也會有民主勢力回朝，打退保守勢力與美國的勾結。

中國強硬要打退的是台獨，以及美國為首的日本與南韓等反華勢力在東亞的布局部署。