法國總統馬克龍「不做美國附庸」的言論，在西方社會激起一陣漣漪，沒想到巴西總統盧拉更狠，直接向美元霸權開火：「為甚麼所有國家均要用美元結算？為甚麼不能是人民幣或其他貨幣成為國際結算貨幣？」如果說馬克龍打了美國的臉，盧拉顯然要刨美國的根。老美被一再戲弄，顏面無存，心中的憤怒可想而知。但憤怒歸憤怒，全球去美元化已是大勢所趨，想阻止也阻止不了。

盧拉問得好，從來沒有人規定一定要美元結算，也沒有人規定人民幣或其他貨幣不能成為國際結算貨幣。美元之所以一直雄霸世界，固然因為本身綜合實力雄厚，但主要還是依靠軍事霸權。當年伊拉克僅僅透露有意棄用美元，改以歐元結算石油，整個國家便被美軍炸得稀巴爛，連總統薩達姆也被吊死，可見美帝是多麼邪惡，為了維護美元霸權而不擇手段，殺人放火視為等閒。

不過，今時不同往日。當年美國可以輕易收拾伊拉克，而今天面對愈來愈多國家去美元化，連沙特等中東盟友也漸行漸遠，美國又能怎樣？難道一一制裁？或派兵一一收拾？實際上，正是因為美國濫用霸權，動輒揮舞制裁大棒，才會引起各國反感，漸漸拋棄美元。尤其是看到美國無底線制裁俄羅斯，私人財產也遭沒收，誰不擔心？正如國際金融專家指出，美國政府將美元和全球支付系統武器化，這是一個巨大錯誤，只能迫使其他國家或投資者遠離美元資產。

所以說，美元霸權搖搖欲墜，正是美國自己造成，這個以「山巔之城」自居的國家，終將為自己的狂妄與傲慢付出代價。當然，由於種種原因，美元在可見的將來也許仍會佔據主導地位，但新興貨幣特別是人民幣的崛起已無可阻擋。盧拉說得對，金磚各國可以用本身貨幣結算，對此應保持耐心，「中國人知道甚麼是耐心」。沒錯，在與美國長期博弈中，中國人不僅培養了耐心，而且堅定了信心和恒心。

對美元霸權面臨的危機，老美當然心知肚明，否則國務卿布林肯等高官不會三番五次要求訪華。其目的路人皆知，無非想求中國高抬貴手，不要再拋售美債，最好繼續增持。中國會如其所願嗎？只有傻瓜才會上當。目前的形勢很明顯，皇帝不急太監急，中國有的是時間和本錢，不妨跟美國慢慢耗下去，看誰能笑到最後。