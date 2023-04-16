港府言必稱「搶人才」，醫管局和衞生署總算坐言起行，近日遠赴英國搞招聘會，目標是當地醫科生和醫生，據聞現場反應不俗，但到底能夠搶到多少人才，當局顯然也沒底。

眾所周知，在香港做醫生是一份高尚且優渥的職業，社會地位高，薪酬更是世界級。醫管局是次開出的條件，年薪由約90萬港元到180萬港元，毋須再在香港額外實習，而且一年有25日年假，比英醫生薪水高出何止一倍；何況當地抽稅重，份糧七除八扣所餘無幾，重賞之下必有勇夫，按道理應可吸引到一定數目的醫生來港。不過，理想很豐滿，現實很骨感。有在當地讀醫的港人學生表示，雖然香港薪高糧準，但仍想留在當地執業，皆因較愛當地居住環境等。

其實，最想來港重操故業的，可能是近年移英的黃黑醫護。香港公共醫療醫生協會前會長馬仲儀曾經形容，移英後「內心不覺得有很大自由」，工作的醫院更有「四分之一同事曾經染疫」，又大嘆當地裝修工人無效率，香港一天已可完成的工序，當地要3日，儘管沒有說出口，但英國絕非想像中美好，不言而喻。

日前更有英國傳媒報道，一名葉姓移英香港男醫生，因多次使用妻子的免費交通卡而被當局以不誠實行為為由停職6個月，遭本地網民鬧爆影衰香港。這名葉姓醫生幹出如此失禮行為，除了貪便宜，難道同當地居不易、生活皮費重無關嗎？

不過，黃黑醫護想回流也不容易，皆因重返醫管局必須在原來所屬職級的起點從頭開始，薪酬也重新起跳。例如離職時已升至副顧問醫生，回流後不能再做這個職位，必須再申請及經過考核，過程殊不容易。黃黑醫護面子大過天，要他們重新來過，可能寧願留在英國死撐。