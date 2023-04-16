近日，法國總統馬克龍公然對美國宣示不滿，提出歐洲不能永遠當美國的小老弟，在未來日子，歐洲聯盟應該減少依賴美元，更應該減少使用美製軍備。上述言論發表後，旋即引起軒然大波，長期為美國吶喊助威的小嘍囉紛紛撲出來，對着馬克龍叫囂，說他的言論不能代表歐洲，甚至不能代表法國。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾卻在這時候站出來，他說馬克龍所講的，正是不少歐洲國家領袖的心聲，只是其他人只能憋在心頭，而這位法國總統就敢於直抒胸臆。

美國對待盟友從來都不友善，一眾的小弟只能啞忍。就以壓制中國崛起一事為例，很多歐洲國家都不想站邊，更不想跟隨美國制裁中國。即使是美國的鐵桿兄弟英國，早年被迫放棄與中國電訊製造商華為的合作協議，也是老大不情願。因為華為公司的設備價廉物美，5G技術更是位於世界最前列。老大哥美國一聲令下，便要你強行將原本談好的協議廢除，英國後來引入的電訊設備商，價錢大漲，技術卻不如華為，政府還要自掏腰包，將已安裝好的設備拆除，再將新的裝上，整個過程可謂「貼錢買難受」，更平白讓英國通訊科技的發展，拖慢了好幾年。

時任英國首相約翰遜百般無奈，卻只能乖乖地執行美國的要求，但他也曾在有意無意間吐出一句，說自己實際上是一個狂熱的親華者。雖然約翰遜講得像是半開玩笑，然而說不定，他跟馬克龍其實是一般心思。

荷蘭晶片光刻機的技術譽滿全球，每年大量對華出口，賺得盆滿缽滿。如今在美國層層施壓之下，也只能不斷減少銷往中國的光刻機數量。相信荷蘭領袖們也是憋了一肚子氣，只是敢怒不敢言而已。