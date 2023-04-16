美國政府多份機密文件在網上流傳，聯邦調查局日前拘捕涉嫌洩密的麻省空中國民警衞軍情報部門成員特謝拉，控以未經授權複製及傳送敏感國防資料，及未經授權移除和保存國防文件。這位被洩密群組部分成員視為偶像、化名「OG」的洩密者，踢爆老美監聽盟友的齷齪勾當，給山姆大叔製造「OG」──Own Goal烏龍球，等着他的將是餘生也沒運行。

早在老美作出拘捕行動前，美媒訪問了洩密群組成員指，特謝拉是聊天群組「惡棍混合器中心」的負責人，自去年年底起在群組內分享多份疑似機密文件內容的文字紀錄，因被其他成員無視，索性改以截圖形式披露機密，由於部分截圖背景見到家具等陳設，因而加大了自己身份外洩的風險，但受訪成員深信OG不是任何國家的間諜。此話甚是，皆因世上沒幾多間諜做事會如此失算。

受訪成員指OG只是對美國政府部分作為看不過眼，希望與群組成員分享機密，只是不知為何內容會進一步外洩而已，又拒絕以前中情局僱員、「爆料特工」斯諾登與OG相提並論。斯諾登懂得逃亡到俄羅斯，特謝拉身為情報部門成員，卻在外洩風波發酵多月，直至舉世皆知仍呆若木雞，兩者又怎能相比呢？

美國總統拜登稱已指示軍方及情報單位，採取措施保護敏感資料；國防部表示將進行內部檢討，防止再發生外洩事件。問題是，上述拘捕行動是在多家傳媒報道受訪成員的訪問後才出現的，執法部門在情報收集工作方面是否也有檢討的需要，莫非要靠傳媒開路才可逮捕洩密者？抑或當局是刻意讓傳媒做爆炸性報道，製造輿情後才來收拾踢出烏龍球之人？以便在體制內收震懾效果，對體制外則向只會看熱鬧、不會看門道的菜鳥們進行公關宣傳？