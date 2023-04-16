昨日香港舉行「全民國家安全教育日」開幕典禮，京官來港考察並出席打氣，凸顯中央支持港府守土平亂，以及由亂及治及興的堅強和巨大決心。

毋庸置疑的是，2019年發生持續年多的黑色暴亂，較之1956年九龍暴亂的恐怖打砸搶燒殺、針對不同政見和不同意識形態的恐怖暴力，更加暴戾兇殘，暴力威脅市民生命安全的時間更長，暴力「攬炒」香港經濟和民生命脈的破壞影響更大。儘管反中亂港和「港獨」勢力打着反抗極權、對抗「警暴」、捍衞民主、人權、自由等「動人」口號，都無法掩飾其殘忍恐怖兼無人性、無差別的施暴實質。今天回顧那恐怖的一年，猶有餘悸，更見國安法取締恐怖活動罪行的重要性和必要性。

恐怖之一，剷除異己，與「九暴」如出一轍。205間中資或華資銀行被搗毀256次，82個政府公共服務辦事處或建築物被破壞106次，8間大學變暴動基地，中大被佔變暴動兵工廠，理大被佔變暴動橋頭堡，主幹公路和紅隧被截斷，癱瘓交通。

恐怖之二，打擊「藍色」經濟，推「黃色經濟圈」。暴徒衝入看不順眼的商戶、食肆大肆破壞、搗毀，262間商店或酒樓食肆被暴力砸毀336次，92個建制派議員辦事處被搗毀106次，製造「順我者昌，逆我者亡」的政治恐嚇和恐怖威脅。

恐怖之三，無差別摧毀香港大型商場，癱瘓經濟活動。暴徒利用執法人員投鼠忌器不能在空調商場內採用防暴裝備及器材，把街上的暴亂行動轉往全港與港鐵交通相連的大型商場，無差別「攬炒」香港經濟，何其毒也！

不徹底剷除恐怖活動的組織和根源，特赦黑暴被捕者，香港會有安寧嗎？百姓會有和平生活嗎？