世界視線：洩密顯示烏耗盡　無力反攻用完棄

今次美政府「洩密門」的文件內容，充分顯示美方情報滲透刺探能力無遠弗屆，奈何在管理上卻如此輕率，導致嚴重傷害自己及盟友，而且形勢不妙，特別是烏克蘭可能被榨乾用完即棄。

例如美國迫使南韓向烏克蘭提供炮彈，但由竊聽得知南韓政府擔心因此會觸怒俄羅斯而要考慮採取間接方法提供。美方亦探取到埃及這個美國友邦，竟計劃生產4萬枚火箭彈暗中提供俄羅斯（為換取埃及急需的糧食）。這些例子證明美國還一如既往在監視盟友。資料又披露烏克蘭缺乏彈藥，但已經並非新聞，只是其欠缺的情況嚴重，特別提到烏克蘭空防已近癱瘓，這都使俄政府可依據來部署攻擊策略。最傷害美烏關係的是，文件透露美軍方對烏計劃組織的新反攻行動不表樂觀，因此在探討可能要與俄羅斯展開和談，這和北約國一直公開聲言依需要全力支持烏克蘭有明顯出入，令烏政府及盟友產生疑慮。

文件顯示，美政府在烏政府絕少提供戰爭實況下，仍然深入知悉俄烏雙方的戰爭實情，特別對俄方形勢的知悉程度極高，說明美國在兩國均有精密的衞星、竊聽及在軍、政內部有線眼人員，令其掌握極多細緻情報，甚至正在進行的戰爭計劃，這些資訊肯定使俄羅斯可以拆解有關科技及追捕內奸，使戰爭發展及局勢對美、烏政府非常不利。

洩密文件完全推翻烏克蘭澤政府聲言會在4月發動反攻的可能性，德國的軍事專家古斯塔夫‧格雷塞爾（Gustav Gressel） 分析：已知的嚴重缺乏彈藥、重武器如坦克及火炮供應遲滯，甚至有一個洩密版本顯示烏軍的傷亡失蹤人數是俄方7倍，達到70萬。再加上4月氣候環境是泥濘滿途，軍隊訓練未完成，各種軍種及不同武器如何組織及配合作戰都未開始，烏軍要在4月反攻根本不可能。

烏克蘭政府面對洩密門表現極低調，這種不予回應的態度既可以不得罪美國政府，諱莫如深也不會使俄羅斯更增強信心，即使在軍事部署上有作出一些改變。俄官方則否認有參與洩密門搞作，但俄羅斯不少軍事討論平台一方面嘲笑整個洩密門是一場馬戲表演，一方面強調大家要審慎應對，以防美國和烏克蘭政府有詐，使俄羅斯軍事戒備鬆懈下來。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻