阿富汗在塔利班趕走美國的傀儡政權後並未轉入安穩發展，美國與西方等都未承認塔利班政權。美國還凍結了阿富汗90億美元的外匯儲備，斷了原來的經援，搶奪外匯儲備，使阿富汗的經濟在戰後百上加斤。

在政經困難之下，塔利班內部的保守勢力取得政治主動，把原來承諾解放的一些社會策略拒絕不執行，主要是對婦女的歧視。美國從敍利亞轉移到阿富汗的伊斯蘭國殘餘，亦伺機發展，使阿富汗的政治更形複雜與困難。

現時最大的問題是，塔利班與阿富汗內部的宗教與政治紛爭會否使內亂再起。阿富汗的政治不穩為中亞地區和平發展帶來隱憂，不可能等待它自行解決內部矛盾。或許解決之法只能內外結合，讓阿富汗周邊國家協力參與，推動塔利班政權穩定和政經發展。此所以有阿富汗鄰近國家的會議，中國與俄羅斯也委任阿富汗特使協調與斡旋。

阿富汗礦產資源豐富，政治穩定當可吸引外資開採，中國事實上已布局多年，只因政治混亂致未真的投資投入開發。對付由落後貧困產生的政治矛盾，還需從解決貧困與落後入手。烏茲別克斯坦主導的兩項政策，或可「以貿促政」。

一是在烏茲別克斯坦與阿富汗邊界設立多個特區，讓阿富汗企業免稅進入設廠生產投資，因近乎無稅的優惠幫助它們在烏境政治穩定、制度可靠明確之下壯大發展。利用阿富汗低廉充足的勞動力資源，以及可採的礦產資源，雖然規模有限，卻適應阿富汗的中小企業和個體戶。

二是大興土木，建設泛阿富汗鐵路，把現有在烏阿邊境的鐵路伸延，經喀布爾、赫拉特大城市，進入伊朗，再進至波斯灣的港口，或從伊朗往土耳其、歐洲。在烏茲別克斯坦更可北上連接中國吉烏在建鐵路，連上中國、中亞，乃至俄羅斯。鐵路基建是把阿富汗由封閉轉變回歷史上東南西北的四通八達。由此促成貿易，由貿易促進生產，用實質的經濟收入、社會民生改善與開放，改變阿富汗落後貧困的政治保守狀況。這些鐵路系統或已有，或正在修建，兩、三年內將會大變。這也是從根本解決阿富汗的政治問題，將之從地區的火藥庫，威脅其他國家發展，轉變為開放帶來改革，改革促成經貿發展，政治開明，社會開放，成為地區內和平發展的促進力量。