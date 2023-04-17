北京統一中國、解決台灣問題，有「和統」及「武統」兩大方式，而和統有「純粹」的和統，即在兩岸和平發展下，自然發生政治協商達致統一目標，也有不那麼純粹的和統，要施以某些壓力包括武統壓力逼台灣談統一，這是若隱若現的「以武逼和」。

這條路走不通，就只能武統。武統也有純粹的速戰速決，若速戰速決不行，美國出兵干預，就打持久戰。武統過程中，有可能大陸佔了壓倒性優勢，再逼台灣談判，仍是「以武逼統」。現在大陸正在同時使用和統與武統兩大方式對台施壓，對「台獨」分裂勢力和台灣社會而言，純粹的和統方式對他們是形不成任何「談統」壓力的，相反還會助長他們「反統謀獨」的氣燄，大陸贈送的和統經貿大禮，這些年讓他們活得有滋有味還增加了「謀獨」的實力。

因此，「純粹和統」這條路被台灣當局堵死，走不下去了，大陸就只能調整政策，在經貿領域收緊「送大禮」，不再向台灣「讓利」，對台灣的大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查。台灣這些年「收大禮」收慣了，佔便宜視為常態、視為理所應當，以為大陸怕了它，求台「統一」。現在不行了，大陸要反其道而行之！要從和統方針衍生出一些政治壓力，這也是大陸今後用「非和平手段解決統一問題」，向台灣敲起警鐘。

在和統手段調整和武統逐漸展開之間，根據情況大陸會有一個「困台」、「鎖台」過渡期，大陸希望通過困台、鎖台令台灣當局醒覺——再不接受和統就會面臨武統。事實上，根據國際形勢的考慮，美國軍事干預台海事務的考慮，困台、鎖台的時間不會太長，形勢不允許困台、鎖台發生作用不果大陸才武統；困台、鎖台只是大陸試探之計、權宜之計，是在給台灣當局一個最後的和統機會。

當然，困台、鎖台還有消耗台灣戰爭能力的作用，打擊影響其士氣的作用，認認真真的圍鎖還是必要的。