港府一直以賣地及補地價為重要的庫房收入，佔約四分之一，但隨着疫情重創經濟，移民潮乍現，樓市只升不跌的神話破滅。本財年地價收入只有608億元，比前勁挫六成。港府由是放風，引用立法會秘書處報告指出現赤字，財政儲備大縮水，並搬出國際貨幣基金組織說事，建議香港全面改革稅制，擴大稅基，為加稅鋪路。

財爺發表《財政預算案》已揚言曾認真考慮加稅，包括薪俸稅及利得稅；此外，歷屆政府念茲在茲開徵銷售稅，唐英年時代曾提出討論，只是反彈太大而不了了之。如今庫房乾塘，會否舊事重提，誰也說不準。

誠然，中央強調「住房不炒」，而且本港一手樓單位供應充裕，未來3至4年一手私人住宅潛在供應急增至10.5萬伙，按季急增一萬伙，創有紀錄新高水平；與此同時，需求卻不如過往強勁，特別是移民潮和出生率下降令本港人口減少，種種不利因素影響下，未來樓價只跌難升。一損俱損，港府倚重賣地作為最大收入這支歌仔唱不下去，開源便成為「硬任務」。

無可否認，相對西方國家，本港稅基狹窄，當經濟大環境轉變，不改革拓闊稅基，財政收入可能無以為繼。但更須指出，香港向以簡單低稅制著稱，也是吸引全球各地企業來港投資的最大優勢，拓闊稅基牽一髮動全身，倘若處理不當，隨時弄巧成拙。如何拓闊稅基而不影響低稅率營商環境，非常考驗港產官僚的智慧。再說，港府想方設法開源之餘，有沒有為節流出過力？人們但見政府架構愈來愈臃腫，官位愈開愈多，疊床架屋，單是每年用於公務員退休的開支便數以百億元計。港府不去檢討人手、節省資源，一味向市民及商界開刀，豈能說得通！