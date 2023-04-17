京官訪問香港，出席「全民國家安全教育日」開幕典禮，在致詞時指出，香港不能再亂起來，不容許港獨及黑暴上演，維港兩岸應該回復和平理性，香港人大可以天天辦會展、搞創科、拚經濟、跑馬、跳舞、炒股。他還特別鼓勵大家努力「搵啲錢」。

香港從來都是一個商業城市，而不是政治城市，由殖民地年代至今，100多年的歷史足以證明，此地走經濟之路是活路，走政治之路卻全是坑坑坎坎，明顯走不通。自從回歸之後，部分香港人受到境外勢力煽惑，變得動輒以政治掛帥，事無大小都愛上街示威，訴求得不到滿足，就轉而以堵路、打砸、燒店舖等激烈的方式作抗爭，最後發展到2019年的反修例風波，暴徒四出作亂，不少人喋血街頭，獅子山下亂得不成樣子。

近10年，不少香港人羨慕新加坡、深圳和澳門的經濟發展，其實這3個鄰近城市的成功之道，跟昔日香港並無二致，甚至或多或少，它們都是師承自香港的。星、深、澳三地的居民，跟1997年之前的香港人一樣，全心全意拚經濟，鮮少炒作政治議題，更不會弄出數十萬人示威、暴動的大場面。新加坡總理李顯龍就曾坦言，2019年的香港動亂換作是在獅城爆發，星政府早已崩潰，香港特區政府之所以撐得住，是全靠中央在背後支持。

港星兩地都是以經濟為主導的城市，這樣的地方，根本受不住政治野心家的撥弄與折騰。回歸後的香港，部分人捨其正道而弗由，不斷將各種問題政治化，實際上是將香港引入死胡同。

京官深明其理，故今番特意提醒港人，不妨將香港重新塑造成一個重視跑馬、炒股的「搵錢」城市。