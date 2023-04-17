內地兩會後，向百年建設中國特色現代化強國長征，走前人沒走過的路。沒前例也沒可借鑑經驗，靠甚麼？北京最高領導人提出調查研究這個法寶後，國家主席率先示範運用，到改革開放最早的廣東省調研；近日港澳辦主任來港也不僅為國安教育日主禮，兼程展開接觸各階層的第一手調研。國家上下領導層大興調研之風，尋求實事求是地決策把舵，為民族圖強時避免少走邪路彎路，國之幸甚！民之幸甚！

前日，本港歷史最悠久兼會員人數最多的工會，舉行慶祝成立75周年會史展覽，並發行歷史圖文集，回顧抗戰勝利後香港工人的愛國團結事業的歷史進程，展示許多珍貴歷史回憶。勞工運動在港英殖民統治下，不同於上海、廣州等大城市的工運，不同於英國歐美蘇工業化後工運，不能照搬照套西方的一套，更不能照抄內地一套，怎麼辦？好在香港工人運動的前輩們非常聰明和有睿智地拿起調查研究這個法寶，自助自強自救，巧妙和實事求是地為港工運找到出路：擴大團結，辦好工人福利，爭取社會的持續改革，也惠及各階層的市民。

大力支持為勞校和工會子弟管教班、工人夜校等解決失學；辦工人醫療所和留產所解決失醫失藥；辦起飯堂解決兩餐難；辦業餘進修中心助僱員轉型升呢；辦優惠中心減加價壓力，種種自助自救辦法的創制，都離不開調研成果。

愛國進步的香港工運，是同全社會同呼吸共命運的，香港許多重大歷史發展的瓶頸突破和跨越，都離不開工會調研。40、50年代爭取改善戰後復員津貼、60年代中成功爭取「東江之水越山來」、60年代末各項勞工立法、70年代末收回香港國策釐定等重大改革，都離不開工會前輩們大膽深入調研。