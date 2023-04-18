世界視線：中國能排難解紛　依靠中立與國力

中國要在國際上排難解紛，一是要相對中立，讓爭議雙方都可信任。二是有後續力量，這主要是中國的財力和經濟能力，使雙方都有所寄望借此可與中國合作。解決紛爭的和議裏必然包括其後合作發展，中國因素於此中便起重大作用。

政治上中立，不可能和稀泥，各方討好，結果討好不了，反成怨恨。中國的中立要有強硬堅持的立場。就是矛盾只能政治解決，不能訴之干戈。中國堅持反戰，但每個主權國家都有保衞國土與國家安全的權利。只是盡可能不以武力作手段。中國也作出示範，一方面追求與眾多國家一起建立命運共同體，推動人類命運共同體。另一方面與不友好國家不畏備戰，反抗侵略和挑釁。但在任何時刻都願談判，希望化干戈為玉帛。

在國際上，中國這種政治中立，依靠的是中國製造機會，建設平台，讓爭議雙方可以直面商量，中國不會強迫，或以自身的政治主張強加於人，與美國及西方霸權主義的咄咄逼人不同，也沒有甚麼美國優先來干擾別國的利益。中國斡旋沙特阿拉伯與伊朗之爭便是典範，靠的是兩國本身願意和談，也早已開始，中國助力只是讓其水到渠成。甚至近月歐盟各國訪華，表面上希望有助紓解烏克蘭危機，但實際上歐盟各國借中國這個平台把內部分歧擺明，開始談判。如馬克龍重申歐洲的戰略自主，使歐盟內部以及歐盟訪華的政要不能不觸及這個重大議題，並將之與中國關係連上。即使中國未必可斡旋歐盟各國，在中國如沙特和伊朗般和解，可中國的努力，無論台前幕後卻肯定會在今後影響歐盟的團結，和擺脫美國的戰略重新出發。

中國因素在於財力和綜合經濟實力，在於現今國際再無第二家。爭議的國家能和談是看在中國經濟實力和今後可能的合作。這便不僅是外交技巧或元首外交，更是中國以國力作為斡旋的本錢，成爭議國願意和談的重要誘因。

從周恩來時代的5個原則開始，中國的對外關係是和平共存，共同發展。一帶一路乃至人類命運共同體及具體的全球發展倡議、全球安全倡議，都是以和為貴，並以貿促政，以全球化公平合理的絲綢之路經貿合作連接全球各國。中國強大經濟實力配上這樣的戰略，正成為全球和解的最重要推動者。

研究所所長 陳文鴻