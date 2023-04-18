正論：奪命危機四伏　香江步步驚心

有人說，香港的輝煌已是上世紀的事，絕非虛言，最起碼這裏已是一個老化城市。人口老化不必說，就連基建設施也破敗不堪，動輒塌下。昨日一間商場的酒樓無端白事冧假天花，茶客爭相走避。類似事件不絕如縷，由公院到廠廈再到酒樓，無一不塌，無物不冧。這除了是基建老化，難道同港府管理老化、胡混度日、心存僥倖無關嗎？

粉嶺碧湖花園商場內一間酒樓，一幅約2米乘8米的假天花在昨日早茶時段突然塌下，壓住下方枱櫈，沒有人命傷亡，可謂不幸中的大幸。專家事後推斷，承托假天花的金屬支架疑因受震盪而變形，加上假天花長時間被冷氣「倒汗水」沾濕以致支架變彎變軟，最終倒下。更不能排除的是，工人貪方便把風槽、燈及喉管等設施放在假天花頂，結果不堪重負而致假天花塌下。

姑勿論是哪個原因，顯然都是人為導致，幸好事發於不算繁忙的早茶時段，否則後果不堪設想。香港基建過去素以高質和高效率聞名，不管是大型的橋路基建，抑或是樓宇興建，以至室內裝修，均是有口皆碑，然而一切俱往矣。回歸後泥沙俱下，尤以近數年的基建質素呈塌方式下滑最為嚴重。由港珠澳大橋香港段壓力測試造假、人工島飄移；到沙中綫偷工減料；再到私人屋苑混凝土強度不達標須拆卸重建；以至大廈外牆石屎剝落、天花塌下等等，無不反映香港日薄西山，連過去傲視全球的優勢也一去不返。

就以近月為例，多家公院接連出事，冧燈冧軌冧天花，日前屯門醫院又有恐怖事故發生，手術進行期間竟有懸掛儀器的吊臂塑膠外殼鬆脫，院方僅以沒有影響手術進行輕輕帶過，令人嘆為觀止。此外，稍早前的清明節前夕，葵涌一個貨倉外牆一幅約2米乘3米石屎突然剝落，如瀑布傾瀉而下，兩名途人被擊中受傷；更不必說，地盤工業意外層出不窮，連偌大的天秤也可塌下，死傷枕藉。每有事故發生，港府高官總是煞有介事巡查一番，再要求有關單位提交報告，擺出可一不可再狀。然而，同類問題始終不絕上演，證明所謂的嚴肅調查、吸取教訓只是走過場，做完騷便渾忘一切，直到下一單慘劇再次發生。現在連飲茶都隨時「中頭獎」，說香港危機四伏、步步驚心，絕無誇張。

儘管今次的酒樓冧假天花屬於私人管理問題，但一節見則百節知，香港整體基建和管理質素拾級而下，已是鐵一般的事實。如果港產官僚真的重視人命安全、真的着緊維護香港聲譽，試問怎麼可能容忍墮物塌物、偷工減料的事件不斷發生？如果港府真的有做好監管工作，真的有認真修例提高罰則，鋌而走險的亂象必然大大減少，香港豈會淪落為「豆腐渣」城市？

過去人們常說港產官僚是一支優秀團隊，但在港人治港下卻是醜態百出，證明只是過譽。當內地發展一日千里，香港卻是不進則退，港官做事得過且過，塌下來的豈止是假天花，而是整個香港前景都如骨牌塌下。