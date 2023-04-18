娛圈單打：玉女天荒愛未老　試問點會鬧離婚

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）轉眼已年逾半百，偶爾曝光賺吓外快，跟老公倪震生活甚是愜意。詎料內地近日竟然瘋傳Vivian離婚，更指她將夫婦共同擁有的10億元資產全數轉到個人名下。內地不少網民信以為真，七嘴八舌，吹皺一池春水。

還是Vivian「壇數高」，在社交網不慌不忙發文：「鴿子也常來了，我和先生都非常歡迎你。」一句「我和先生」勝過萬語千言，所謂離婚不攻自破。

其實，只要是成長於90年代的香港人，必定不會相信這單「假到爆」的離婚秘聞，皆因玉女愛才子愛到死心塌地，可謂路人皆見。Vivian對倪震情根深種，即使事業如日中天，還是在30歲那年毅然放下一切，無名無份跟着倪震移民加拿大。

其後回流，倪震食女緋聞從未間斷，但Vivian始終不離不棄，直到2008年「孔雀開屏」事件爆發，倪震與城大校花在蘭桂坊激吻，全城嘩然。可能迫於壓力，也可能哀莫大於心死，Vivian終於高調宣布同倪震分手，豈知未幾又高調宣布復合並在家中完婚，愛足廿年終成倪太，情路比小說更離奇。

正如Vivian當年回應倪震偷食金句：「我的伴侶絕對犯得起這個錯誤！」足證玉女對這段情矢志不渝。既然連偷食也可原諒，試問又怎麼可能在結婚10多年後才鬧離婚？說到底，愛情是盲目的，女人對愛情尤其堅貞，只要本小姐喜歡，別說可以容忍偷食，出錢養埋老公誰曰不宜？男方亦同樣得到一個美貌多金、對自己一條心的好妻子，夫復何求？內地媒體無謂無風起浪呃Like了。