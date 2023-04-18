俄羅斯總統普京曾經說過，中國大陸毋須動武，憑經濟實力就可以統一台灣。這不是無的放矢，日前大陸商務部宣布啟動對台灣貿易壁壘的調查，台灣當局如喪考妣，證明這一招確實擊中其要害。只要大陸取消經濟讓利政策，台灣的日子就不會好過，如果大陸進一步採取經濟封鎖，台獨更將走投無路。

針對大陸商務部的貿易壁壘調查，台灣當局指摘不公平，欺負台灣人，更指「不要做太多的政治操作，引起不必要的困擾」云云。這就奇怪了，自從簽訂「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），陸方對大部分台灣產品採取零關稅和低關稅進口政策，反觀台方一直無理限制大陸產品進口，而且涉及2,455項之多，這不是政治操作又是甚麼？這對大陸公平嗎？台灣佔盡便宜，還要倒打一耙，未免太無恥。

有人踢爆，台灣長期缺蛋，因此全世界到處找蛋，找到巴西、阿根廷、澳洲、泰國、日本、美國。其中澳洲蛋大部分從中國大陸進口，再高價轉賣給台灣，為何台灣不直接從大陸進口平價蛋？還有，台灣允許日本和美國等地的蘋果和葡萄等水果進口，唯獨不准大陸蘋果和葡萄進口，這又要是甚麼道理？最諷刺的是，民進黨曾將ECFA說成「糖衣毒藥」，揚言一旦上台執政將立即廢掉，但這麼多年過去了，ECFA不但沒有廢掉，反而愈來愈重要，民進黨當局一邊吃奶，一邊罵娘，難道不怕被「糖衣毒藥」毒死？倒是大陸當局應該認真反思，ECFA到底還有沒有存在的必要？

近年美國政客和智庫熱衷於渲染大陸武力威脅，一直在瞎猜何時動手，有人說2027年，有人說2025年，有人甚至說今年。其實大陸有自己的計劃，不會被美國帶節奏，更不會隨其指揮棒起舞。今時今日，大陸不是沒有能力武統台灣，也不是沒有能力阻止美國介入，主要考慮是有沒有必要動武，畢竟這是最後的手段。

「用兵之道，攻心為上，攻城為下」，北京不會不明白這個道理。如何攻心？說起來複雜，實際上並不複雜，只要採取經濟手段，就可以逐漸瓦解台灣軍心士氣。除了貿易壁壘調查，大陸海事執法船對台灣海峽中北部進行常態化巡航巡查，就有很大的震懾作用。別的不說，一旦台海遭到徹底封鎖，台灣天然氣存量僅可以支撐11天，試問如何與大陸抗衡？