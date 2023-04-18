隨着社會復常，訪港旅客數字亦見回升。今年2月，初步訪港旅客數字為146萬人次，按月增加約兩倍，是2020年2月疫情開始以來，單月訪港旅客首次突破百萬人次，亦是去年全年總數的兩倍。儘管仍跟疫情前有大段距離，但旅客逐步增長始終是好事。

然而，香港國際機場向旅客展示的一條廣告片，卻令人看得搖頭嘆息，感覺極之敗筆。筆者是在來往本港的航班上收看該條廣告片的，片中以一對年輕情侶做主角，內容大意為登機前，二人在香港機場到處拍照瀏覽，又透過最新的「登機易」系統自助Check-in等。看官們或許覺得，這不過就是一條普通不過的廣告片而已，為何會說是極之敗筆呢？首先，片中男女主角雖然說的是廣東話，但看模樣卻像是洋人或「半唐番」，絕非地道香港人，本已予人怪怪之感；但論最失敗之處，則是男女主角竟然全程戴着口罩，整個機場水盡鵝飛，彷彿只有他們二人，就連登機也不見有其他乘客排隊。

這不禁令人要問，廣告片究竟拍攝於何時？對象究竟是香港市民還是訪港旅客？皆因兩者也輕易在飛機上看到該片，難道主事者不知香港已解除了口罩令？連廣告片主角都嚴嚴實實地戴上口罩，若訪港旅客以為抵港後仍要戴口罩，豈非幫倒忙？再說，片中的機場「人影都唔多隻」，如何予人香港已經復常的信心？香港國際機場由機管局管理，相信這條廣告片由機管局負責，這麼多「漏洞」竟然也能過關，在各航班上日播夜播，機管局管理層做事之馬虎疏漏，可見一斑。一節見則百節知，高官言必稱「說好香港故事」，從這些細枝末節已可反映，在一班無心裝載的官僚把持下，「香港故事」注定只能說得一塌糊塗。