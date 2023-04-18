作為香港電影界一年一度的盛事，金像獎頒獎典禮日前舉行，入圍今屆金像獎提名名單的部分電影，筆者都有看過，特別是香港電影於去年中開始出現復甦勢頭，多部電影叫好叫座，接連打破票房紀錄，熱潮到今年亦方興未艾，每位電影工作者都是功不可沒，無論得獎與否，大家的努力及付出都是值得被肯定。

香港電影是體現香港文化軟實力的金漆招牌，不但影響整個東南亞，在國際影壇亦有一席之地。今年大會特別邀請了剛剛成為奧斯卡影后的楊紫瓊擔任首位頒獎嘉賓，將最佳新演員獎頒給年僅10歲的巴基斯坦裔演員林諾，別具意義。當年楊憑藉《皇家師姐》獲最佳新人提名，亦是她演員生涯首個提名。奮鬥、堅持、努力、相信自己、勇於追求夢想，是每位得獎者成功背後的寫照。筆者希望新一代電影人，繼續運用天馬行空的想像力，秉持專業的精神，拍出更多好電影，令香港電影再現輝煌。

要重振香港電影，不能靠業界單打獨鬥，除了要有更多觀眾入場支持電影，特區政府的推動和扶持角色更是不可或缺。當局要繼續不遺餘力，透過人才培訓、提升港產片製作、拓展市場及拓展觀眾群等，支援香港電影業發展。雖然自2005年起，政府已向電影發展基金共注資15.4億元，透過「首部劇情電影計劃」等多項措施，支援電影製作及其他電影相關項目，但當局應以更大格局和視野，加強扶持電影業，增撥更多資源，優化現有的資助計劃，創造更多的電影活動和就業機會。此外，當局除了透過創意香港支持每年的香港國際電影節，推廣電影文化，亦應該支援本地電影參加國際電影節，積極拓展海內外市場，特別是不少華人聚居的地區，讓香港電影可衝出亞洲，在國際舞台上發光發亮。