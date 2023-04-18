主管港澳京官發話「修例風波這場港版『顏色革命』雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的『傷疤』，是我們永久的痛……它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒着我們！」

這口警鐘有多大呢？有幾危險呢？只要「回帶」看看黑暴的危險時刻，便明白京官並非靠嚇。一年多暴亂共發生20多宗爆炸品、槍械或子彈案。2019年12月開始，暴動已接近戰火爆發的邊沿，港人的性命財產危在旦夕，與戰火的遍地開花只隔一張紙了；當局分析暴徒分3個階段提升恐怖暴力襲擊，傳媒揭烏克蘭「亞速營」僱傭兵來港參「戰」。

首階段恐襲就地取材；次階段出動自製武器，如弓弩、彈射器、汽油彈投射器、油漆彈、鏹水彈；第三階段使用致命的殺傷性武器，如𠝹刀、炸藥、長短火槍械。暴徒已部署配合議會奪權打巷戰，用癱瘓整個市區施壓。何君堯議員被刺後，足證港人已被恐怖暴力綁架。2019年12月後接連破獲槍械及大量子彈，可見恐怖暗殺陰謀升級正醞釀中。

再者，炸彈炸藥的破獲，更足證恐怖暴力大規模蓄勢待發，香港人的身家性命財產就在火藥桶上。驚心動魄的軍火案依破獲時序如下：一、2019年7月破獲TATP 1.5公斤炸藥；二、8月天水圍爆煙霧彈；三、10月警車被遙控炸彈爆炸；四、11月馬鞍山學校TATP炸藥案；五、12月華仁書院10公斤炸藥案；六、小冷水炸彈案；七、2020年1月旺角和上水兩宗炸彈案；八、同月明愛醫院爆炸案；九、同月深圳灣口岸炸藥案；十、2月羅湖口岸爆炸案；十一、3月拘十多名男女、22個地點搜出3個炸彈和2.6噸製炸彈原材料。香港從沒有過在9個月內共有11宗炸彈炸藥案或爆炸案，還不危險嗎？