娛圈單打：三十年細說從頭　事業與婚姻俱優

圓滿落幕的香港電影金像獎星光熠熠，貴為奧斯卡影后的楊紫瓊也有畀面出席兼任頒獎嘉賓，令會場生色不少。出爐影帝為好戲之人劉青雲，他憑《神探大戰》第三度封帝，好演技毋庸置疑。

劉青雲在片中延續2007年《神探》半瘋不癲的前警員角色，連導演也是韋家輝，但整套戲敍事凌亂，明顯比前作失色，不少網民便替《正義迴廊》麥沛東輸了而感到不值。然而，每個比賽都有不同評審準則，惟有繼續努力。

講番影帝獲獎，卻欠了太太郭藹明在台下見證，饒是如此，青雲仍不忘多謝老婆「每日都忍受一次核爆」。眾所周知，二人自1992年合作神劇《大時代》後撻着，1998年結婚，愛足30年，在充滿誘惑的娛樂圈難能可貴。青雲更自爆疫情期間長達一年宅在家，與郭藹明朝夕相對，益發覺得自己娶了個好老婆，藉疫情放閃，甜到入心。

其實，只要是地道香港人，梗會撞見過這對璧人拍拖，皆因二人生活貼地，連拍拖節目也很地道。例如有路人表示，曾在淺水灣碰見劉氏伉儷手挽手行沙灘，平凡卻浪漫，他們亦毫無架子，樂於合照。此外，又曾在九龍灣某戲院碰見二人購票睇戲，青雲用眼神和微笑跟路人打招呼，郭藹明則不施脂粉，清麗可人。

至於今屆金像獎的獲獎名單，始終未見驚喜，雖然最佳新演員獎頒給了只有10歲的小朋友，但新一代演員如袁澧林、呂爵安、余香凝全軍覆沒。想當年袁詠儀以23歲之齡憑《新不了情》封后，撐起了港產片的輝煌時代，詎料30年過去，男主角依然是劉青雲。