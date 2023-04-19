正論：死在廁格無人問　公院亂象不堪聞

本港公營醫療千瘡百孔早就不是新聞，「等到死」亦早已成為常態。但過去所謂「等到死」，大多是指小病等到變大病而已，詎料一語成讖，「等到死」日前在東區醫院活生生上演。一名58歲女病人在急症室等候超過12小時後，最終被人發現倒斃在殘廁內。病人身在醫院也無法得到適切治療，不明不白死掉，公院除了人手不足外，醫者有沒有父母心，難道不應該捫心自問？

本報早前也有報道，復活節長假各大公院急症室逼滿候診病人，最少輪候7、8小時，豈知長假期結束，輪候時間依然沒有最長、只有更長。該名不幸倒斃廁格內的女病人，本身為長期病患者，她因發燒咳嗽於前晚11時前往東區醫院急症室求醫，等了逾12小時，至昨日早上11時許終獲見醫生，經診斷後需作進一步檢查。然而，院方職員在下午12時30分及1時45分透過廣播呼喚女病人不果便不再理會，直到下午4時半，始在急症室等候區殘廁內發現女病人失去知覺，延至下午5時06分不治。

誠然，急症室人滿為患，忙過打仗，醫護人員難免掛一漏萬，但一個有長期病患的發燒病人等候逾12小時始獲見醫生，本來已很誇張；而醫生也認為病人不能即時離院，需要作進一步檢查，即證明病人情況有一定的危急性。很可惜，醫護人員依然不以為意，兩次廣播呼喚無果便「關人個關」，完全沒有想到病人是否有生命危險，更沒有想過尋人。女病人於下午4時半被發現後不幸死亡，但實際上在殘廁失去知覺可能已長達數句鐘，人在醫院依然只有死路一條，公院之亂象叢生、醫護人員之漠不關心，實在教人心寒。

毫無疑問，公院醫護人手不足確是實情，移民潮加劇醫護流失同樣也是不爭的事實，但醫護人員有沒有同理心、有沒有重視病人生命，才是關鍵所在。一個病人在公院苦候十多小時，顯然不可能在未獲進一步治療下自行離開，若醫護人員有多一點同理心，多一點重視病人，肯行多一步及早發現病人，病人可能不致枉死。東區醫院一味強調女病人當時情況穩定，不過是推卸責任而已。病人組織認為，公院有需要檢討現行指引，若未能聯絡輪候的病人應主動尋找或致電確認，甚至利用儀器監察病人維生指數，以及在廁格內加裝動態感應器，當病人長時間維持同一姿勢不動，就向院方發出警報。

這些建議都是有的放矢，公院宜盡快跟從，但問題是，若醫護人員冷漠態度不改，則增加多少感應器、安裝多少維生指數監察儀都是枉然，不過是為院方提供多些開脫的藉口罷了。這樣說絕非無的放矢，中大醫學院院長陳家亮早前語重心長地指出，醫者必須要有父母心，除了依靠科學儀器診斷疾病，亦要有醫治病人的心，更披露一名腹腔嚴重積水、苦不堪言的病人，在公院求醫時遭醫生漠視、連檢查也拒絕提供的可憐經歷，可謂對本港醫護的一記當頭棒喝。

每當要爭取更好待遇、提高薪酬津貼，公院某些醫護總會強調他們是如何勞苦功高，對病人如何無微不至，但事實是否如此呢？今次「等到死」慘劇絕非孤例，2021年一名急性肝衰竭男病人從內地趕返屯門醫院求醫，該院竟以等待新冠病毒檢測結果為由，要男病人等足7小時都不肯安排上病房，期間亦無人治理，直至家屬發現男病人四肢僵硬、身體冰冷才驚悉他已離世。試問醫者倘若有父母心、有醫治病人的同理心，類似的「等到死」慘劇還會接二連三地發生嗎？

更不必說，公院醫療事故層出不窮，斷錯症、開錯藥、換錯心、輸錯血、打錯針輪番上演，病人不是被醫殘就是一命嗚呼，醫管局每次都擺出有錯必改狀，責成院方或專家調查寫報告，但醫療事故依然沒有停止，證明所謂吸取教訓只是走過場。至於公院墮物更彷彿成為「潮流」，冧燈冧軌冧天花，日前屯門醫院又有恐怖事故發生，手術進行期間竟有懸掛儀器的吊臂塑膠外殼鬆脫，院方僅以沒有影響手術進行輕輕帶過，令人嘆為觀止。至今未有搞出人命只是好彩，但以公營醫療質素不斷墮落觀之，病人或職員成為「墮物亡魂」恐怕只是遲早的事。

說來實在唏噓。過去本港醫療質素傲視全亞洲，如今卻是每況愈下，說到底是人的問題。醫護人員肩負救急扶危的神聖使命，病人將性命交託在他們手中是希望求生，不是求死，若連醫護人員也失去使命感，將病人視作負累，返工一味等收工，則別說病人「等到死」成為常態，更多更匪夷所思的亂象亦肯定陸續有來。