功夫茶：職安傷亡屢輕判　提高罰則重執行

過去一年發生多宗致命工業意外，有立法會議員認為係無法容忍，多名立法會議員尋日喺政總外請願，呼籲全體議員支持通過相關條例草案；同時亦有勞工團體請願要求通過條例，保障工人安全。

呢嗱！《職安健條例》修訂草案今日會喺立法會恢復二讀，修例建議包括提升極嚴重工業意外嘅最高罰款額。曾喺去年提出修訂建議嘅議員表示，原建議將經循可公訴程序定罪嘅最高罰款額，由1,000萬元減至600萬元；惟政府其後就法案提出修正案，只係接受法案委員會建議，將可循簡易程序審訊罪行嘅檢控時限，由一年縮短為9個月，最高罰款額仍然維持喺1,000萬個大洋。議員大都支持法案，之不過認為政府除咗要提高阻嚇力外，日後應加強職安教育，並促進業界以科技取代高風險作業，減少意外發生。

有議員指出，政府喺2020年提出初步建議，最高罰則係5,000萬元，如今政府與資方「討價還價」後才大減至1,000萬元，但仍比現行法例有進步，通過後工人將得益，並令法庭日後判罰時有新嘅量刑參考。

嗱！建造業議會主席就話，唔少國家對違反職安法例嘅罰款均高於1,000萬元，卻仍不時有工業意外死亡事故發生；而新加坡喺2016年推出建造設計安全嘅相關法例後，工傷意外死亡個案就大幅減少，認為法例通過後，香港業界更應做好「四個堅持」，包括將安全管理融入臨時工程工序、利用創科結合安全智慧工地系統等。

各位，功夫茶成日都話，徒法不能自行，有法唔執行就係廢！罰不懲，謂之縱惡！法律起唔到警戒惡行嘅效果，即係治亂世唔用重典！工會指出，現時違反職安條例嘅罰則非常落後，造成工人死亡嘅個案，往往只係罰兩三皮嘢了事。以2012年一宗豪宅外牆工程意外為例，當年23歲搭棚工飛墮60樓身亡，其僱主最終只被罰款3萬蚊！阿哥，咁雞碎嘅罰款可以反映問題嘅嚴重性嗎？區區3萬蚊，如何震懾鋌而走險嘅僱主？

或者講番近啲嘅例子，去年一月，一名58歲清潔工由山景邨景樂樓35樓跌入垃圾槽，飛墮地面垃圾房身亡，結果涉事嘅清潔公司被法庭裁定違反職安相關條例，罰款兩萬個大洋！工會對法庭輕判表示無奈，形容呢單悲劇原可以避免，有關條例嘅最高刑罰為20萬元。若然早年同類型意外，法庭予以重判，或可對法團施加壓力，盡快改善垃圾槽設計，係都要經過接二連三嘅意外，犧牲多條人命後，現時全港大部分公屋及居屋先改善有問題嘅垃圾槽設計，令呢類奪命意外畫上句號！人命關天，有法要依，提高罰則重執行，否則有關條例草案即使通過，罰一億都係得啖笑！