在美國霸權愈來愈得不到國際支持下，中國的影響日益上升。一是中國不干預他國內政，與美國西方剛好相反，也沒有殖民主義的醜惡紀錄。在有關他國內部的政治問題，中國的政治中立贏得各方的信任。故此，像沙特阿拉伯與伊朗這樣的嚴重政治分歧，中國可成功地作斡旋。而聯合國派出的維和部隊，中國佔了一個重要比重。

二是中國的國力日盛，一方面是中國依據國情的發展道路成功證明中國的例子可在國際複製，即使不可能全盤抄襲中國的經驗，中國不少政策對其他國家有極大的參考價值，從反面印證美國與西方這麼多年給其他國家鼓吹的現代化、全球化、民主自由等發展模式的不適用、不可用。另一方面，中國的成功帶來的國力沒有如美國西方轉變為金融霸權，對其他後進國家進行剝削，而是擴大生產鏈與供應鏈，在全球形成廣闊的生產與貿易體系，讓不同國家按不同比較效益發揮協同作用。

或者貿易條件並不可能絕對公平，但不會像西方跨國公司和國際金融寡頭集團那樣壟斷來進行掠奪。中國的一帶一路倡議，更是以一國之力帶動各國進行待發展地區的基本建設，從根本改變它們的落後條件。以這樣的國力以及願與各國公平貿易、平等合作的國策，發展中國家來華不單止是取經，還有求援要求合作，以中國來填補美國西方之拒絕在眾多發展中國家投資的空缺。

中國的政府貸款已超越世界銀行、國際貨幣基金組織的投資，且無出自政治意圖改變當地體制的強迫條件。即使發達國家，就算是歐盟，亦不得不尋求與中國的貿易與經濟合作，以挽救它們陷於債務危機的經濟。在新冠疫情前，中國對全球經濟增長的貢獻達三成，舉足輕重。若撇除美國西方的金融泡沫，以中國作為全球最大的製造業經濟、最大的出口國，對全球實體經濟增長的貢獻更大。

萬邦來華，中國待之以禮，用一帶一路等政策推動人類命運共同體建設，這應該是中國世紀的內容和特色。

不過，中國還是有政治立場與國家底線，中國的國家利益與安全不容侵犯。此所以面對美國的挑釁，中國必然反制，也拒絕和這樣亡華之心不死的國家友好。美國不改態度，中國不會與之合作，也會把美國官員拒於國門之外。中國還是朋友來時敬之以茶，豺狼來時準備槍械。