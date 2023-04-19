美國前國務卿基辛格早前在接受西方媒體訪問時表示，中美之間可能爆發新冷戰，將比第一次冷戰危險得多，因為兩國擁有相若的經濟資源，而第一次冷戰並非如此，前蘇聯和美國之間不存在這種對等性。作為一名年近百歲的資深政治家，基辛格深知冷戰的危害性，所以憂心忡忡。但嚴格來說，新冷戰其實已經開始，美國無底線打壓中國，性質和冷戰已沒有甚麼分別。美國智庫傳統基金會日前發表報告明言，中美冷戰大幕已拉開，美國必須「動員全部力量」對付中國。

說白了，所謂動員全部力量，實際上就是不擇手段，自己力不從心，便拉攏盟友一起上。但必須知道，時代已經不同，今天美國企圖像當年對付蘇聯那樣對付中國，無異於癡人說夢。正如基辛格指出，美國已經擊敗四個「世界老二」，包括英國、德國、日本和蘇聯，這些國家曾以某種方式對美國構成威脅，最後都無法避免地被美國超越和領先。而中國則不同，中美實力相當，北京和華盛頓現在已經是對手，不應等中國「西化」。

沒錯，中國有自己的道路和堅持，不可能被西化，事實也已證明中國走自己的道路是正確的。儘管美國仍是世界唯一超級霸權，許多領域依然領先全球，但綜合實力漸漸衰弱，國際影響力今非昔比，已是不爭的事實。在此長彼消之下，中美實力正迅速拉近，中國在部分領域甚至已後來居上，美國再也不可能遏制中國。一向敵視中國的美國貿易代表戴琪，日前也不得不承認：「我們沒有預料到，中國會在這麼多方面佔據全球主導地位。」

美國沒有預料到的事情還多着呢。隨着國力不斷提升，中國話語權開始凸顯，這從近期各國政要爭相訪華就可以得到證明。尤其是促成沙特和伊朗這對宿敵握手言和，以及法國和巴西等大國紛紛對華示好，在在說明中國的國際地位和影響力獲得廣泛認同，這豈是美國所能阻止。

美國最大問題是，其崛起的基因裏就有霸權主義這種東西，奉行「強權即公理」的叢林法則，過度強調「美國優先」和排他性。反觀中國，提倡「人類命運共同體」，促進不同文明的交流互鑑和各國之間的互利合作。面對兩種不同的全球治理理念，各國其實不難選擇，美國為了一己之私而挑動新冷戰，只會被愈來愈多國家唾棄。