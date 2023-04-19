黑暴距今已有數年，目前正進入清算期。有媒體訪問了一位年輕註冊護士，她因為涉及暴動案而被檢控，期間被醫管局停職，其後不獲續約。即使轉往另一公院求職，同樣過不了背景審查一關。疫情期間只好到社區檢測中心做「撩鼻員」，因為未能學以致用、四處碰壁而感到徬徨和不滿，但至今仍不認為自己做錯，反而認為自己被「政權」壓迫。

這是典型的黃絲黑暴思維，自己未能一步登天，發展未如人意，便認為是社會的錯、共產黨的錯，卻從來不會思考自己的能力是否足夠，也不肯認清一朝發達只是萬中無一的事。到了黑暴爆發，一股腦兒衝上街頭打砸搶燒發洩不滿，對反對派所說一切不加思考全盤接收，以為自己做的是正義的事。殊不知他們所謂的公平正義，全憑一己喜惡而定，當發現世界不是這樣運作，犯了法必須承擔後果，便怨天尤人，認為自己被趕絕和迫害。

上述這位年輕護士，言談間絲毫不見悔意，既是如此，丟掉飯碗有乜好怨？醫管局是公營法定機構，耗用的是公帑，聘請醫護當然要有背景審查，涉及刑事案不獲聘用合情合理。其實，別說公營機構對涉及刑事案者敬謝不敏，很多私人機構也是如此。何況黃黑醫護一切政治立場先行，過去對持不同政見者幾乎是見死不救，動輒搞示威罷工，根本有違白衣天使使命。

最近社會有聲音要求「大和解」，對這些涉案年輕人法外開恩。講真，如果他們有悔意，給機會改過自新未嘗不可，但很明顯，這些年輕人從來不認為自己有錯，對社會怨念仍十分大，若這樣也給他們機會，對一直奉公守法、努力建設社會的人豈非很不公平？當這些人以為被趕絕，其實趕絕他們的恰恰是他們自己。