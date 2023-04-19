美國新墨西哥州警方處理一宗懷疑家暴案，竟搞錯地址摸錯門口。男戶主持槍開門，3名警員連開多槍將之轟斃，女戶主以為被不明槍手伏擊，雙方展開駁火，最終被警員制服。美國警察濫暴濫殺時有所聞，但這種盲探出任務，真令人大開眼界。

盲探濫殺案發時間為晚上約11時半，對於香港一眾夜鬼來說可能夜還未深，但從美國警方公開警員的隨身攝錄機片段所見，現場已是一片烏燈黑火，夜闌人靜。警員雖已敲門表明身份，男戶主還是選擇持槍開門，在日常生活中展現老美那種不信任盟友的多疑作風，惟這是相當蝕章的。因為有留意美國警察濫殺歷史的也知道，身在美利堅切勿化身南韓男星「池昌旭」，否則持搶的你將會被轟至不能再郁。

諷刺的是，已宣布參加2024年總統選舉的前總統特朗普，日前出席全國步槍協會會議時，對於自己曾是最支持擁槍、最支持美國憲法第二修正案的總統感到自豪，又指在全國步槍協會成員支持下，將無懼挑戰再次當選總統，揚言一旦當選，會終止總統拜登對合法擁槍者的「戰爭」，又重提自己把槍械彈藥零售業列為關鍵基建，批評民主黨打擊槍械買賣。之所以有那麼多大開殺戒的槍擊案，警員執勤時為着自身安危，有理沒理的先發制人不幸悲劇，正是源於槍枝氾濫，從政者不去加以管制，更反過來填飽售賣槍械者的荷包，討好步槍協會以求獲得支持，若非視人命如草芥，就是有眼無珠。

2018年，德州有白人女警下班回家，未能開啟電子門鎖，槍殺了應門的黑人男子，事後揭發女警搞錯樓層，殺錯良民。這是單純的烏龍，還是另有別情？美國人究竟愚蠢至一個甚麼程度，「瞎能人」增至一個甚麼境界？只有美國人自己不知道。