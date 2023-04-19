主管港澳事務的京官在上周為「全民國家安全教育日」主禮時的致詞，7次用「香港人民」的稱謂肯定港人的作用和地位，用「六要六不要」諄諄告誡，用「安」、「福」、「禍」、「亂」誡勉港人不要亂，香港也亂不起，句句都是肺腑的心裏話。

前立法會議員、聯合醫院前精神科顧問醫生潘佩璆，日前就筆者發表的《黑暴恐怖猛過九龍暴亂》留言，道出了專業人士怎麼看這場港版「顏色革命」的禍害，回應了京官所說的：「『安』來『福』來，『安』是最大的福，『亂』是最大的禍。」香港的禍亂豈只硬件，更甚的在軟件、在人心。

「他們（境外勢力與他們在香港代理人）利用多數市民長期對國家的誤解，製造大量假訊息，煽動部分港人起而對抗國家和特區政府。他們投入大量金錢組織暴徒打砸燒，把社會籠罩在恐懼之中，令市民無法正常生活；他們激化（人們心理）認同他們理念，並存在於香港社會各階層、各族群的人士，在大指揮棒下起而鬥爭，使香港陷入一場精神上的巷戰。戰鬥在每個部門、每個群體，甚至幾乎是每個家庭之中進行，令整個社會充滿戾氣與仇恨，他們幾乎成功了！香港經歷了年多的動亂，不論在實體上，還是精神上，都淪為一片廢墟。」

政府顧問醫生的字字泣血，不是道出那些年香港的瘋狂與喪失理智嗎？為甚麼有普遍中學教育文化基礎的香港人民，竟然喪失理智與基本辨別是非能力而上當受騙呢？不是值得每個港人想一想嗎？為何迷信種種生安白造的謊言——「831」打死人、新屋嶺性侵大學女生、「爆眼女」被防暴彈打中、將軍澳女學生被自殺，以至最大的謊言港人會被「送中」？自詡「精仔」的港人竟變大傻瓜！