香港近排乜都冧，而且愈冧愈離奇，冧天秤、冧演唱會大屏幕、冧樹……最令市民嘖嘖稱奇嘅，無過於醫院冧手術燈、手術進行期間有懸掛儀器嘅吊臂塑膠外殼鬆脫；葵涌醫院亦接連冧天花，女成人精神科病房走廊有假天花掉落，幸無人受傷，同院兒童及青少年精神科病房嘅診症室上月初亦冧天花，一部影印機被砸至嚴重損毀。

除咗青山醫院，仲有屯門醫院、博愛醫院、沙田威爾斯親王醫院，都分別有唔同嘅假天花、石屎物料脫落。仲有仲有，葵涌嘉里貨倉本月初亦發生外牆塌石屎，一對父女途經祭祖被擊傷送院，當真應了「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」！而上月初大埔新達廣場內嘅快餐店，取餐處前上方一幅假天花連支架墮下，砸傷一名男顧客！

冧開有條路！日前粉嶺一間酒樓仲誇張，一塊兩米乘8米嘅巨型假天花塌下，電線亦被扯下「吊吊揈」，現場茶客都真係險過剃頭，慌忙走避！老朽心諗，幸無老鼠隨假天花墮下，否則一定更驚嚇！咪以為係戲言，早前老朽去將軍澳一個商場嘅酒樓打牌食飯，麻雀噼噼啪啪之際，竟聽到假天花上有鼠大哥吱吱喳喳，嚇到一位師奶成個彈起，飯都唔食就走夾唔抖！唉！聽見有老鼠都驚成咁，點喺香港生存下去吖！

本報嘅「正論」講得好，現在連飲茶都隨時「中頭獎」，說香港危機四伏，步步驚心，絕無誇張。香港儼然係個令人一步一驚心嘅城市，你都唔知自己幾時時運低，一個唔好彩，唔知畀乜嘢冧下來砸親！說不定行行吓街，遇到路陷冧渠蓋，成個人跌咗落黑洞，令你超過光速去到另一個宇宙，咁就真係「開心香港」！都話有危就有機啦，冧完一處就會為你開啟另一個開心之旅，super！