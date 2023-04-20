上個世紀70年代末、80年代初，大陸對台推出「和平統一、一國兩制」方針，主要是做好掌握政權的國民黨當局的工作即可，更確切的說，是做好國民黨上層、決策集團的工作即可。到了90年代，台灣實行普選，政黨輪流執政，大陸就不能再針對哪個固定的政黨和執政集團做工作了，他們「你方唱罷我登場，反認他鄉是故鄉」，然而有一點逐漸「統一」，即都拒絕和大陸商談統一，都要在「兩國論」、「一中一台」、「永保台海現狀」、「明獨」、「暗獨」上做文章，反對統一，每逢「大選」，「統獨」問題一定熱炒，「獨派」往往佔上風，「統派」逐漸衰落，幾無立錐之地，「統一」成了選舉毒藥。

很長時間，大陸也被「獨派」氣燄所壓，雖然大陸還一個勁兒的「反獨促統」，但面對台灣選舉時卻不敢介入大選、在行動上表現出「反獨促統」，甚至有意避開台灣選舉，以為介入選舉就更會令「台獨」獲得更多選票。不錯，這個狀況是存在的，大陸的擔憂是有道理的，然而實踐證明，消極躲避沒有用，會更助長「台獨」氣燄，令台灣殘存的「統派」陷入絕境。

大陸長期不擬介入台灣選舉、公開支持「統派」，是因為思想上有誤區，認為既然要用「一國兩制」實現和平統一，就應該不介入台灣選舉——這個屬於台灣未來「高度自治」的內部事務，認為只有「不介入」才有利於和平統一、有利於台灣接受「一國兩制」，然而這是一廂情願，且反效果極大——「和平統一、一國兩制」更為台灣方面堅拒。

對此，大陸要在認知上根本轉變——台灣既然是中國領土、是中國的一部分，中華人民共和國中央政府就有權介入台灣地區的一切事務包括選舉事宜，就有權在台灣的一切方面包括選舉方面打擊「台獨」分裂勢力，支持擁戴統一祖國方針的人，這件事大陸的台務部門應即公布，向2024年的台灣大選擲出「核彈」！