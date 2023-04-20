法國總統馬克龍訪華之旅，可謂正式拉開了歐美矛盾的序幕。馬克龍一直強調歐洲自主，甚至表明將台灣問題「升級」不符合歐洲利益，法國應有獨立外交，避免淪為中美大國爭鬥中的「美國跟班」和「中國過激對台的犧牲者」。結果一石激起千重浪，其言論引起美國極度不滿。

華盛頓廣播節目主持人Garland Nixon近日在社交平台爆料，聲稱援引白宮內部消息，指馬克龍有關的中國發言令拜登震怒，拜登政府決定對其「下手」，更指拜登曾詢問軍情六處是否有剩餘的神經毒劑可抹在馬克龍的門把上云云，堪稱聳人聽聞。此外，又指拜登已命令中央情報局向法國抗議者運送武器和磚頭，延續反退休改革示威，直到馬克龍在中國問題上閉嘴為止；另一選項則是「精準打擊」馬克龍，拜登指示中央情報局搜集馬克龍可能參與北溪管道襲擊的證據，以及必要的國際刑事法院指控等。

上述爆料有沒有可信性，大可自行定奪，但此君本身就是民主黨人，早前爆料華府有「毀台計劃」，全部有根有據，明乎此，空穴來風，未必無因。退一步說，即使拜登無計劃對馬克龍「落毒」這麼誇張，但華府對馬克龍的親華主張不滿卻是不爭的事實，皆因歐洲獨立自主並不符合美國利益。何況美國向來擅長搞顏色革命，連盟友以色列最近也炮轟當地掀起的司法改革示威，正是美國煽動的顏色革命，拜登會否藉支持法國示威者令馬克龍的麻煩延長，不妨拭目以待。

有一點必須指出，美國霸權愈蠻不講理、愈自私自利、愈欺人太甚，只會激化更多矛盾。過去國際間礙於美國國力強大，敢怒不敢言，但隨着中國崛起，世界秩序起了變化，美歐遲早愈走愈遠，已是寫在牆上。