最近筆者在家中重溫了一、兩套舊劇集，其中一套是內地的《人民的名義》，首播日期是2017年。該劇揭露官商勾結、貪污成風的社會現象，以內地標準而言，內容算是十分大膽，劇中甚至有對白說：「以往的老百姓不相信政府會做壞事，現在不同了，老百姓不相信政府會做好事。」這樣的言詞，放諸今日香港電視台新拍的劇集，或許也略嫌過於尖銳，當日內地的製作敢如此直言無隱，殊屬難得，故該劇播出後馬上全國轟傳，時至今日，仍是同類劇種中的標杆作品。

2017年之前，尚未爆發中美貿易戰，尚未出現新冠疫情，大江南北歌舞昇平，官家與商家貪賄不飭、沆瀣一氣，社會糜爛得不成樣子。《人民的名義》一劇，虛擬了一個叫岩台的城市，說市長生日時，全市368名幹部爭相送禮討好，單計現金就送出289萬元人民幣。後來市長落台了，因貪污罪被判刑15年。受賄者雖然獲罪，但一眾行賄者，你卻拿他們沒法。有人建議將300多名幹部統統撤職，然而現實不可行，因為這麼多人行賄，要是全數罷免，試問市政由誰去做？最後惟有睜一隻眼閉一隻眼，讓這幫人繼續幹下去。

內地官場可見的情況已如此嚴峻，不可見的大抵更讓人心驚。小說或影視作品對於揭露文官的黑暗面或許還較大膽，但對於軍隊中人的腐敗現象，便大多不敢觸及。然而不觸及的事情不代表沒事，武官與文官並非二致，在2017年以前，內地行政機關貪腐成風，估計好些軍方人士亦是如此。因此，近年中央為備戰而大力整頓軍隊，此舉看來十分重要，最後中國是否要對外一戰，沒有人會知道，但借此機會好好整肅軍紀，將更有利於解放軍的長遠發展。