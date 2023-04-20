香港人口老化問題嚴重，全港現有約145萬名長者，估算到2039年，每3名港人便有一名長者，香港即將進入超老齡社會，安老問題日益迫切。但隨着粵港澳大灣區建設的加快，正為本港棘手的安老難題提供契機。

安老是香港老大難問題之一，本港安老宿位長期供不應求、宿位空間不足，以及護工不足等難題遲遲未解。反觀港人回灣區內地城市安老，卻有多項優勢，包括內地有大量空間建安老院且速度快，床位充足；院舍空間普遍寬敞，且精細化、選擇多；入住院舍成本普遍較廉宜。

事實上，不少香港長者選擇到內地安老，據了解，現時有逾53萬名港人長居廣東省，當中約8.9萬人年屆65歲或以上，加上內地與香港關係密切，文化及生活習慣相近，未來到大灣區城市安老的人數或進一步上升。在香港現實情況下，安老服務的挑戰愈發嚴峻，回內地安老可起分流之效，是可取的選擇。

為進一步擴展跨境安老措施，便利長者返內地安享晚年，筆者聯同李世榮議員和顏汶羽議員日前約見勞福局副局長何啟明會面交流，並提出多項建議，包括優化現時「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」，增加更多合作機構，及把計劃擴展至廣東和福建以外的內地其他省份。同時為解決長者返港就醫難，可研究「長者醫療券計劃」擴展至大灣區更多指定認可醫院及健康服務中心。長遠而言，可參考「長者社區照顧服務券試驗計劃」，為移居內地的長者提供居家安老支援服務。通過對大灣區內資源的最優化配置，能助香港解決不少問題，安老正是其一，港府應抓住機遇，研究落實上述建議，擴展跨境安老措施並完善配套，解決本港安老難題。