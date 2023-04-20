京官訪港6天，馬不停蹄，深入接觸各界別、各階層，坦誠交流，可見中央支持香港是情深意切。6天下來，雖然沒有告別總結，但從特首「六個相信」概括和各界參與會晤交流後的反應，粗線條觀察得不少端倪。

京官對暴亂的性質明確，重申是港版「顏色革命」，是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是「永久的痛」，並指出「有人想抹去這段慘痛的記憶，是不可能的」，掌摑那些「社會事件」、「社會運動」的謬論，批判淡化和模糊鬥爭性質的用心是消亡對敵鬥爭意志，明確「是懸在頭上時時敲響的一口警鐘」。京官指當前鬥爭的局勢是「看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固」，需時刻警惕捲土重來、「軟對抗」、「海外亂港活動倒灌」，讓那些綏靖主義者見鬼去吧！並特別指出別有用心的人、反中亂港分子「千方百計搞破壞，挑撥離間，大家一定要提高警惕，不給敵人任何可乘之機」，請那些為黑暴暴徒高呼「不服氣」和要港府特赦未審暴徒的議員「收檔」吧！

此外，首次透露香港未來的歷史大勢，「一國兩制、港人治港」可超越「五十年不變」，對外資畫公仔畫出腸地點明「香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裏創造了一個奇迹，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報」。換句話說，餘下20多年對境內外長線投資者來說不是大限，「共同把香港打造成宜居、宜業、宜學、宜遊、宜養的世界魅力之都」，大安人心！

罕有的是，京官第一次前往烏蛟騰瞻仰香港抗日烈士紀念碑，看來香港的兩會代表在北京提出設立香港抗日戰爭紀念館的建議，可能有正向醞釀了。