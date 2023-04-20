最近，中信銀行董事長朱鶴新「因工作安排需要」辭去職務，有望調任金融管理部門要職。這意味着，與今年兩會金融機構改革連帶的人事調整即將拉開大幕，中國的金融管理體制與班底，都將迎來大規模重構。

兩會閉幕逾月，為保障機構改革銜接，金融部委人事暫時凍結，全體繼續留任。然而人民銀行行長易綱、人行副行長兼銀保監會主席郭樹清在兩會已分別當選政協常委、人大常委，依照憲法規定，人大常委會負責監督政府，故人大常委會成員不得兼任行政機關職務。若嚴格按法律界定，郭樹清當選人大常委後，就應立即免去人行副行長職務。政協職務雖可與政府職務並行，但鮮有現職政府官員兼任政協常委，其崗位調整已在可預見之列。如今朱鶴新辭任中信銀行董事長，將撬動連串人事骨牌。

與改革相伴，金融反腐亦陡然加碼。金融系統財大氣粗，勾聯政商各界，也是腐敗重災區。兩會後，中紀委接連查辦中國銀行原董事長劉連舸、光大集團原董事長李曉鵬等人，二十大後第一輪中央巡視也選定幾家腐敗頻發的金融企業作為目標，這無異於敲虎震山，震懾整個金融行業。

金融是今年新一輪黨政機構改革的頭號任務，涉及面廣，堪稱「六箭齊發」。一是成立前所未有的高規格決策機構中央金融委員會；二是組建中央金融工作委員會，主管整個金融系統的宣傳、組織、紀律等黨建工作；三是將中國銀保監會改組為國家金融監管總局；四是重建人民銀行各省分行，撤銷縣級以下分支機構；五是將保監會從事業單位調整為行政單位；六是將金融部門幹部全部轉為普通公務員待遇，取消以往對金融幹部單列高工資的「小灶」特權。

這與1997年的金融改革有相似之處，而力度猶有過之。當年遭遇亞洲金融危機，為此組建了中央金融工作委員會，人民銀行設立大區分行，證監會由副部級升格正部級，組建保監會，形成了延續多年的基本架構。今次不僅重建金融工委，更在其上設立最高決策機構中央金融委，取代國務院金融穩定委員會，由「國字號」改為「中字頭」，全盤納入黨管陣列，人行、金融總局、保監會只執行純粹業務職能。

這些措施的同步推行，其主軸思路是權力集中：一是大大加強了中央對金融的集中掌控，極大弱化地方尤其是縣級基層在金融方面的話語權；二是加強黨務系統對金融工作的介入，削弱了政府系統的分量。這亦是當下金融風險堆疊的應對。除了許多房地產企業「爆雷」，連帶銀行呆帳壞帳外，基層政府的債務亦不斷膨脹，如貴州獨山縣年財政收入不足10億元，舉債竟達400億元。就此而言，金融集權有其合理性和必要性。然而這是把雙刃劍，特別是近些年凡事「一刀切」的管治模式下，往往因噎廢食，在維穩的同時卻極易扼殺活力、誤傷發展。