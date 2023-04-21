功夫茶：停電照樣獲補貼　有賞無罰點公道

有道是「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈」；然則，社會要公平公正，賞罰要分明，否則必引起爭議，做乜都唔靈；古人就講得啱喇：賞善罰暴者，政令也；其所以能行者，精誠也。呢嗱！港燈供電系統周三凌晨發生故障，搞到「萬人夜無眠」，一小時內錄得近百宗困𨋢及火警鐘誤鳴，數以萬計居民一度斷電「斷網」；如果發生喺日頭，香港作為世界金融中心，商業活動必大受干擾，經濟影響將更大！

一個現代嘅繁忙城市，唔好話停電大半小時，即使一分鐘都可以好大鑊！皆因突然斷電，電腦等對電力較為敏感嘅設備，供電中斷，未存檔數據會消失，若然係重要資料就好麻煩！呢啲損失，絕對唔係壞咗幾包鮮奶或鮑參翅肚咁簡單，因為有錢都未必買得番吖！機電工程署亦已要求港燈盡快查明事故原因，並喺四周內提交詳細報告。

有議員指出，港燈未有交代調查事故期間如何保障用戶。事實上，兩電都自詡供電幾近百分百可靠，可惜近半年就加價賺到盡，而服務卻未符合公眾期望，是以作為小市民，尤其港島居民對港燈電費加幅驚人，繼今年元旦加電費四成半後，本月初又提高燃料調整費，淨電費變相再加4.1%。喺捱貴電費下，服務未見相對提高，市民要求港燈查找不足，確保唔好再有同類事故發生，亦非過分吧！

嗱！政府有所謂《管制計劃協議》，保證兩電穩賺不賠，《協議》變相保證兩電每年穩賺8%「准許利潤」。仲有更筍嘅條件，根據管制協議，港燈即使停電，若能喺65分鐘內恢復供電，不但免罰錢，尋且可獲得政府數以百萬元計嘅補貼。有議員質疑係「漏洞」不合理，應與港鐵「睇齊」按單一事故處罰，有賞無罰又點算公道？

香港工程師學會亦有代表尋日喺大氣電波指出，紀錄顯示港燈供電穩定，維修時亦會制訂應變計劃，一旦出現問題就可縮窄影響範圍，惟今次停電涉及範圍唔細，反映應變計劃有需要跟進。冇錯，好多政策都要因時制宜，政府管制協議畀市民嘅觀感就係一味向兩電傾斜，目前嘅《協議》，要到2033年才屆滿。呢，政府今年將與兩電就《協議》作中期檢討，當局就話會提議修訂賞罰機制；以政府過去對兩電加價賺到盡嘅縱容，小修小補下，最終可以有幾多進展，市民仍要拭目以待。之不過，好似65分鐘內恢復供電仍可獲補貼，這同「壞孩子有糖食」嘅道理一樣咁荒謬，錯咗就要受罰而唔應該有獎，否則就係縱惡！總不能做錯了，仲有獎金，賞罰唔分明，點講都唔通喇！計功夫茶話，港燈除咗真誠道歉外，應向受影響住戶提供一季免交電費，以示並非賺到盡，起碼亦令受影響嘅市民條氣順啲！