日本最近利用主辦G7外長會議的機會，塞進大量私貨，尤其在台灣問題上大放厥詞，聲稱強烈反對任何以武力或脅迫單方面改變台海現狀的企圖，支持台灣有意義地參加國際組織，並要求中國在核武方面增加透明度云云。小日本愈來愈囂張，一再公然插手中國內部事務，底氣從何而來？無非又是狐假虎威，依靠美國及其G7小圈子壯膽。殊不知時移世易，G7整體實力和影響力今非昔比，既不能代表國際社會，更沒有資格對中國指手畫腳。

無可否認，G7曾經是全球實力最強、影響力最大的集團。1976年成立時的GDP佔全球比例高達61.88%，但好景不常，之後便每況愈下，到2022年比例已降至43.91%，預計2025年前還將下降到40%以下。反觀由中國、俄羅斯、印度、巴西、南非組成的金磚國家，無論是經濟實力，還是國際影響力，都呈蒸蒸日上之勢。若以購買力平價計算，目前金磚國家已經是全球最大的GDP集團，佔全球GDP比例達到31.5%，領先於G7的30.7%，而且隨着愈來愈多國家申請加入，金磚國家的優勢將會持續擴大。在這種情況下，G7還以世界領導者自居而對其他國家指指點點，豈不是笑話？

就以日本來說，這個曾經的全球經濟老二，如今連第三位也岌岌可危。90年代世界500強企業之中，日本企業佔了將近200家，如今已減到40多家。而中國則從無到有、從小到大，如今已有近150家中資企業躋身世界500強。甚至連日本引以為傲的汽車產業，中國也有後來居上之勢，去年中國汽車出口量位居全球第二，今年首季更首次超過日本而升至第一位。特別是電動車產業，中國已領跑世界，日本望塵莫及。汽車產業是日本最重要的經濟支柱，佔整個工業產值近四成，如果這根支柱也保不住，它還能依靠甚麼？

正是因為有這種危機感，加上羨慕嫉妒恨的心理作祟，小日本自知無法單獨與中國抗衡，於是死心塌地充當美國附庸，在反華邪路上愈走愈遠。中國外交部發言人曾嘲諷日本仰人鼻息，甘當美國戰略附庸。小日本不以為恥，反以為榮，有日本網民更稱：不做美國附庸，難道做中國附庸？所以說，做慣奴才難自棄。小日本被美國奴役太久，已被完全馴服，再也挺不起腰桿做人。中國和美國不同，根本不需要這種附庸。