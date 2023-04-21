美國經濟究竟有多糟，從接連不斷的裁員潮已可見一斑。迪士尼、亞馬遜、Meta又公布新一輪裁員計劃，每間公司各裁數千人；四大會計師事務所之一的安永，決定炒掉3,000名美國員工；就連第一季度業績亮眼的美銀亦宣布6月底前裁減4,000人。

科技金融一直是美國經濟領先全球的重鎮，如今卻相繼炒人，前景不明朗自不待言。事實上，美國經濟衰退的風險高唱入雲，民調反映大部分美國人認為現已陷入衰退。IMF雖較樂觀，但亦預測美國今年經濟增長僅得1.6%，中國則是5.2%。對美國「打擊」更大的是，IMF公布最新「世界經濟展望」數據估算，到2028年，中國在全球經濟增長的佔比為22.6%，其次是印度12.9%，美國11.3%只能屈居第三。中、印、美之後分別為印尼、德國、土耳其和日本，但對全球經濟增長貢獻佔比均不到3.6%。中國一騎絕塵，有目共睹。

面對失落世界霸主的威脅日甚一日，美國剩下來的日子已經不多，當然是愈來愈不安，為了壓制中國崛起亦愈來愈無所不用其極。最近有美媒爆料，指華府將出台一項史無前例的限制對華投資行政命令，主要針對美國企業投資中國科技業，以防止中國獲得可用於提高軍事能力的先進技術云云。

問題是，美國限制禁止中國科技發展的法案命令還少嗎？起到作用嗎？不僅作用輕微，對美國企業的傷害反而愈來愈大。中國是全球最大市場，美企無法同中國做生意，同樣找不到另一個市場取代。若禁止美企在華投資設廠，搬到東南亞其他國家，人力成本雖然減輕，但這些國家的基建、水電供應以至工人熟練程度，皆無法與中國可比，到頭來又是嘥氣。