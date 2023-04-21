俄羅斯總統普京說過，中國大陸要統一台灣，不一定要使用武力，大陸經濟實力強大，以購買力平價計算，已經超越美國，成為世界第一大經濟體，單靠經濟手段，便足以讓寶島低頭。普京發表上述言論的時間，是在2021年，如今看來，說不定到了2024年，北京真會踏出第一步，嘗試「經統」台灣。

中國大陸對外貿易，一向出多入少，故從大部分貿易夥伴之中，都能賺取巨額盈餘，偏生對台灣，是少有的例外。大陸對台的貿易逆差，一年高達1,600億美元，說穿了，北京是有心容讓，刻意給對岸同胞多賺取利益。可惜長期的惠台政策，得不到合理回報，不少反共、反統分子，從大陸身上賺得盆滿缽滿，但爭取台獨的聲音，反倒愈喊愈響。

所謂「你若無心我便休」，既然惠台方案成效不彰，大陸便索性反過來，考慮實施「窮台」政策，以往每年1,600億美元的貿易逆差，可能會逐步歸零。寶島的經濟底子，已經算不上是雄厚，若然再失去巨額貿易盈餘，老百姓的生活條件，肯定會拾級而下。

大陸剛宣布，將會全面調查台灣的入口商品，且看海峽對岸，有否實行不公平貿易，一旦查明屬實，北京或會採取報復措施。事實上，不必待至調查結果出爐，也知道台灣肯定在實施貿易保護主義，只是過去大陸包容，一直聽之任之而已。

重要的是，有關調查將在明年1月12日結束，恰巧是台灣總統大選的前一天。這意思已是明顯不過，若然台灣繼續容許謀獨分子執政，北京很可能會立即取消惠台政策。這一條大棒子打下來，寶島勢必難以招架，「經統台灣」的號角，或許也會隨之而響起。