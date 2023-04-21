日前一名長期疾病患者到東區醫院急症室求醫，惟輪候12小時才能見醫生，詎料及後被發現於殘廁內昏迷，最終不治身亡。今次病人在醫院「等到死」悲劇並非孤例，3年內已發生4宗類似個案，情況絕不能接受。

醫管局日前公布應對措施，如加強巡視等候區、加密巡視急症室廁所至每小時一次等。當局亦接受筆者善用科技的建議，表示會在部分急症室的殘廁試行安裝感應器，並在第3季開始在部分急症室試行引入病人定位系統。上述措施具針對性，惟力度仍然不足。

在外國急症室已有為求診者佩戴智能手帶的例子，甚至可做到實時監察病人的維生指數及追蹤位置，香港則相對落後。另外，港鐵在過去發生有乘客倒斃在殘廁後，便已承諾在全線殘廁內安裝行動感應器，反觀醫管局自2020年威院病人「等到死」事件後，引入智慧裝置時至今日才試行有期，並只有條件地在部分急症室推行，未能一步到位。

公院急症室長期逼爆，病人輪候長時間的情況已成常態，當局需在解決本港醫護人手不足上多下工夫。鑑於「大灣區醫療人才交流計劃」反應正面，當局可研究進一步擴大計劃，以填補醫護空缺。政府近年雖加大輸入非本地醫護的力度，惟筆者了解到有醫生提出申請後一年才成功上班，審批時間冗長，亦有醫生表示香港工作環境不佳、工時過長、前景不明朗等因素打擊其回港行醫的意欲，政府應不時檢討計劃細節，並協助醫生們解決實際的生活問題，讓他們安心來港服務。

病人「等到死」悲劇一宗都嫌多，保障病人得到合適的醫療是政府應有之義，期望當局盡快正視。