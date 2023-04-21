行政長官李家超率立法會全體議員，今天下午開始展開粵港澳大灣區訪問交流，拜會深圳市、廣州市及廣東省領導，深入考察了解，促進兩地互聯互通，加強合作發展，為香港加快復甦，更好融入大灣區多元發展，為本港經濟民生尋找更好出路和拓展的機遇，這是本屆政府開局極重要一篇，也是立法會由愛國者組成後的首次官式內訪交流。

可是如此重要的政經大事，作為市民代表一員的立法會議員狄志遠，竟然以參加倫敦馬拉松為由缺席，令人遺憾。狄某還說，訪問大灣區時常有，倫敦馬拉松則不能常參加，要完成人生參加世界六大馬拉松願望云云！左閃右避，找藉口遮醜，無非是把個人利益擺首位，議員的公職責任和市民所託放飛機罷了。

狄某煞費苦心，以在港參加本地馬拉松也剛合標準，參加之軀極普普通通的體能，號稱要完成6個月前已報名的倫敦馬拉松，還要剛好利用立法會全體訪大灣區不用開會的神機妙算空檔，乘最少十多廿個小時的飛機航程，跨越不同國際時區，一下機便衝向賽場參賽，比之任何一位國際馬拉松好手或者世界級健將，都早奪先聲了，就此苦心經營參賽便可獲精神大獎了。

其實政治動物比之自然界動物，如變色龍不是同一層次，話晒政治動物是高等生物食腦的，缺席訪問而遠赴倫敦參賽最少有六大政治計算，不能用世人的道德標準打分的。其一，獨樹一幟，不認中，不親中；其二，左右逢源，食盡鹹淡水；其三，自抬身價，待價而沽；其四，內卸同路人追殺壓力；其五，外則討好不滿建制及反叛者；其六，預告去完倫敦，還去紐約及波士頓，盡情擁抱英美。名成利就，何樂而不跑世界六大馬拉松哉？