「君子以行言，小人以舌言」，孔子這話指出，君子和小人最大的差異，在於君子以躬親實踐代替言語，而小人經常只是逞口舌之快。呢，講到逞口舌之快，南韓總統尹錫悅優為之，佢不但愛逞口舌之快，更經常言不及義，且聽老朽略一陳述之。尹錫悅下周將國事訪問美國，未出發佢已先興奮！

英媒日前刊出尹錫悅嘅專訪，為討好山姆大叔，佢話南韓政府研究咗點樣協助烏克蘭防衞與重建，如果發生國際社會不能容忍嘅情況，例如針對平民嘅大規模攻擊、大屠殺或嚴重違反戰爭罪行的行為，南韓可能擴大對烏到援助人道主義和經濟支援之外，呢次係佢首次暗示願意軍援烏克蘭。之但係有幾成真？

尹錫悅近年對日本卑躬屈膝，最明顯嘅例子就是這麼多年來，韓日關於勞工賠償爭論不休。當年強徵南韓人民去日本從事苦工嘅日本企業，從來沒有喺法律上承擔過責任，而日方過去嘅賠償款項，不僅金額有限，而且不是以「賠償」名義作出，缺乏應有嘅悔過態度。是以從1990年代起，苦主開始以個人名義對日本企業發起控告；像2018年南韓最高法院作出終審判決，裁定新日本製鐵公司向4名原告每人支付賠償金一億韓圜（約59萬港元）。由於新日鐵拒絕支付，2019年，南韓法院批准扣押其在南韓資產，允許將呢啲資產變賣以作賠償。

可惜自2022年5月尹錫悅上任以來，韓日兩國嘅外交官員就強徵勞工賠償問題啟動頻繁磋商，被在野嘅進步陣營攻擊為「屈辱外交」；尹錫悅一味為日本說好話，甚至厚顏指日本已由軍國主義侵略者，變成同南韓有共享嘅普世價值！這樣一個連「國格」都可拋棄嘅政客，還有甚麼醜行做不出來？