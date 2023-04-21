講起國產貨品，香港還有一部分人有着價格便宜但品質差劣，容易損壞及有安全問題，甚至認為大部分國貨都是次貨、假貨和冒牌貨等負面印象。談及國產電影，不少香港市民都仍然存有沉悶、死板、場面大但缺乏創意等固有印象。但其實這些都是十多二十年前的情況及非常個別的個案，隨着國家持續改革開放，朝向高質量發展，內地的各類產品、科技，以至文化藝術及娛樂創作等，不論在質量或創意方面都已不亞於歐美日韓，在部分領域更是執世界之牛耳。

筆者早前已在本欄介紹過，在內地與香港掀起熱潮的國產科幻電影《流浪地球2》，劇中展示的許多「特效」和「未來」科技，其實並非天馬行空的想像或純粹經電腦合成的影像，而是由我國的最新科技與先進工業設施改裝而成，部分技術和設備現已於現實世界的不同領域廣泛應用當中。在剛過去的周六，筆者就邀請了電影的兩大幕後技術團隊來到香港，與近300位建測規園界人士及大學生舉辦交流會，分享相關科技在香港建造業及其他界別的應用。

《流2》內出現的大量重型機械及工程車輛，大部分是由我國最大工程機械製造商所提供、改裝及指導操作。該公司最初僅生產一些低技術農業機械，經過數十年來的不斷改進、研發、擴充，與外國公司合作學習，以至今天成功進軍國際，在多類工程機械及車輛的銷售量均排名全球頭三位。但基於一些歷史因素，以及部分業內人士及審批部門官員，對內地產品與技術的過時、錯誤印象，香港的工程機械和車輛還是以外國入口為主，較少採用技術和質量可能更高，但售價及運輸成本都一般較為便宜的我國產品。

戲中多位主角都穿着過的外骨骼機械人，則是上海公司研發的產品。筆者在交流會上曾試穿，有助增強使用者的手力、腳力及腰力等，最重要是減少因用力過度而受傷及重複動作造成的勞損，在提高工作效率、提升工業安全與職業健康方面有很大發展潛力。該公司亦到訪了香港國際機場及消防處，講解有關外骨骼機械人在協助地勤人員搬運大量行李、支援消防員跑幾十層樓梯去救火救人時可起到的作用。

事實上，有關外骨骼機械人，原本是為醫療復康用途而設，早前受傷的男團演唱會舞蹈員也是使用類似產品重新學習步行。有關設備對於改善長者生活也有莫大幫助，例如增強老人家上落樓梯的能力，防止跌倒受傷等。亦可用於其照顧者、安老及殘疾院舍的照顧員身上，協助他們更安全及有效地處理許多日常工作，例如幫長者及殘疾人士轉身和轉床。

不過，不論是特區政府、香港的建造地盤、企業或院舍，想善用這些國產的新科技和產品，首要解決本地認證問題，希望當局可以主動跟進，積極協助，攜手造福市民。