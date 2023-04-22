正論：三隧分流皮費重　職業司機淚滿襟

港府鐵定分階段實施「三隧分流」新收費方案，雖然首階段收費對大部分搵食車沒有影響，但年底實施第二階段收費時，小巴、邨巴、旅遊巴及校巴等搵食車過海將劃一收費50元，勢必令經營成本數以倍增。疫後百廢待興，職業司機及運輸公司經營百上加斤，最終必然是羊毛出自羊身上，將成本轉嫁消費者。

三隧新收費將於8月2日起實施，並分兩個階段推行。首階段私家車用西隧減至60元，紅隧及東隧加至30元，的士劃一收25元，電單車收費是私家車四成，其他車種暫時不變。年底前當所有隧道都有不停車繳費系統，商用車過海每程收費將劃一調整至50元。以小巴為例，目前使用紅隧過海只是10元，但年底將暴增多倍至50元，加幅絕對不能小覷。難怪業界對港府「一意孤行」既無奈又不滿，揚言當局若不減低收費，只能將成本轉嫁給乘客，每人每程最少增加一至兩元，通脹勢必火上加油。

同樣情況也見於邨巴、旅遊巴和校巴的經營者。有旅巴公司指出，大部分公司都是收取一個特定金額，以全包方式批給旅行社，過海隧道費用由公司自行承擔。劃一收50元後，每輛旅巴每日要支付100元隧道費，按公司規模計算，一個月就會增加30萬元開支，不可謂不驚人。

至於接載學童的校巴亦面對相同困境。由於大多數校巴停泊在九龍區，校巴司機每日空載經紅隧過海接載學生，放工則駛回九龍停泊，加價後每輛校巴每日額外付出80元隧道費，絕對不是小數目。甚至乎，一直取道西隧過海的邨巴也沒有着數，皆因劃一收費後，原本每程140元的西隧收費雖減至50元，惟邨巴行西隧是貪其相對不擠塞，乘客「用錢買時間」，日後勢將失去優勢而流失邨巴乘客。與此同時，的士雖劃一收25元，但第二階段將實施「不同時段不同收費」，私家車在非繁忙時段過海只收20元，結果又惹起的士業界擔心明益「白牌車」。

顯而易見，經歷多朝始落實的三隧分流仍然問題多多，既失哥情更失嫂意，由私家車司機到職業司機都不滿新收費方案。正如外界質疑，為甚麼這麼多年過去，港府依然不能跳出「西隧減價，紅隧、東隧必然加價」的思維桎梏？為何不能三隧一同減價讓駕駛者真正有得揀？新收費下，別說商用車經營皮費暴增，私家車使用紅隧和西隧仍有一倍差距，是否可起疏導作用，不能不令人疑問。更不必說，不同時段不同收費令人頭大如斗，要記住收費和時段殊不容易。難為運輸署署長大言不慚表示，希望市民早些上班、晚點回家，以享用較低隧道收費云云，卻沒想過泊車開支比隧道收費還要貴，堪稱「堅離地」的佼佼者。

本報不下多次指出，香港許多問題，歸根究柢都是人的問題。港府高官個個不食人間煙火，只知閉門造車，自以為是，終致政策不是推出一項跪低一項，就是爭議多多、民怨極大。三隧分流方案能例外乎？